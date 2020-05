Últimas 24 horas: el PP insiste en que Sánchez "sí tiene plan B" al tiempo que debate si votar no o abstención

"La decisión no está tomada. Estamos entre el no o la abstención". En el Partido Popular aún no han decidido cuál será su posición en la votación de la cuarta prórroga del estado de alarma que tendrá lugar este miércoles en el Congreso.

Mientras en Génova debaten cuál será su voto, los de Pablo Casado quieren dejar claro que si no sale adelante la prórroga, Pedro Sánchez sí que tiene un plan B para llevar a cabo la desescalada de la crisis.

"El Gobierno puede aplicar otras leyes como la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986, o su modificación del año 2011; la Ley de Protección Civil o la Ley de Seguridad Nacional para garantizar el mando único en materia sanitaria y para tomar las decisiones oportunas en cuanto a la limitación de movilidad", apuntan desde el PP, "sin limitar así las libertades como en un estado de alarma", explican.

"Son los tres pilares sobre los que se tiene que asentar la recuperación económica y la desescalada", ha afirmado Teodoro García Egea. "El estado de alarma no puede usarse como excusa para el abuso del Estado.El gobierno y el parlamento tienen mecanismos para garantizar la seguridad, la salud y ayudar a la economía sin dar al ejecutivo un poder extremo", añadía el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

Abstención o no

Para poder desarrollar este marco legal, voces en el PP creen que "se podría dar a Sánchez otros 15 días". Para ello, los diputados populares se tendrían que abstener este miércoles y así -con los votos de PSOE y Podemos- saldría adelante esta medida. En cambio, si el PP vota "no", la prórroga no prosperaría.

Desde Génova pretenden mantener la duda hasta el último minuto pero este martes se ha visto como algunos barones populares, que en las últimos días se mostraban contrarios a la prórroga, han moderado su postura.

Feijóo y Ayuso valoran la opción de dar 15 días más al Gobierno

Ha sido el caso del gallego Alberto Núñez Feijóo que, tras hablar con la vicepresneta del Gobierno, Carmen Calvo, publicaba en las redes sociales un escrito en el que insistía en que "todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar sine die el estado de alarma por lo que el Gobierno debe tener plan B (o C de Constitución)", pero daba un balón de oxígeno al Ejecutivo apuntando: "Otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora".

También la madrileña Isabel Díaz Ayuso dejaba este martes en una entrevista en Es La Mañana de Federico la puerta abierta a la abstención al afirmar que "o se acaba esta semana o le daría 15 días últimos para que el Gobierno se ponga manos a la obra" e impulse "normativa como las leyes de Salud Pública que recogen supuestos" que se podrían utilizar para la desescalada.