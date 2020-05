Sánchez e Iglesias extorsionan a los españoles tras reconocer ímplicitamente su culpa por los miles de muertos

El Mundo

"Sánchez amenaza con el caos para alargar su estado de alarma". Vemos el órdago, matón de discoteca. Rosell no da crédito. "Moncloa pretende hacer del estado de alarma un plebiscito". "Los socios de investidura de Sánchez lo abandonan en respuesta al ninguneo presidencial, que lo fía todo a la disyuntiva tramposa y autoritaria entre el yo y el caos. El último objeto de semejante chantaje, contrario a cualquier voluntad de acuerdo o gesto de gratitud hacia quien le ha apoyado cuando el aliado separatista ha salido huyendo, es Casado, a quien miembros del ejecutivo amenazan ya con cargarle un hipotético rebrote de muertes y contagios si no se pliega una vez más a Moncloa". ¿Los muertos? Los muertos son y serán todos tuyos, Sánchez, por anteponer el 8-M a la salud pública y actuar tarde y con absoluta negligencia.

"Sánchez pretende además que dure cuatro meses. Pero no durará ni 15 días más si no cambia su actitud y alcanza un acuerdo honesto con el PP". Algo imposible con este chulo playa que habita en La Moncloa. "Amenazar con dejar desasistidos a los parados temporales o presumir de someter la prórroga del estado de alarma a debate y votación en el Congreso —como si no se tratara de una exigencia constitucional— son maniobras caudillistas que causan bochorno". Como se le ocurra jugar con el dinero de los parados —que es nuestro, no se nos olvide— va a tener que mandar al Ejército a disparar contra la población que va a ir a Moncloa, con confinamiento y sin él, a cortarle la cabeza (políticamente hablando) a este sucedáneo de Franco. Avisado está.

Jorge Bustos dice que "el sanchismo lleva años siendo el primer problema político del país, cogobernando hoy por una prima de riesgo llamado Pablo Iglesias. Desear que un político incapacitado para el pacto sea removido por el parlamento o por unas urnas anticipadas no es alentar un levantamiento: es devolver a la democracia representativa su poder". Pues vamos a ello, llevamos demasiado tiempo aguantando a este macarra.

Ardaci Espada tiene un consejo para Casado. "Casado puede tener razones para apoyar o no la prórroga, pero ninguna debe ser la del chantaje. Entro otros motivos porque en el chantaje se entra, pero no se sale. Su problema, sin embargo, es ser presa fácil de chantajistas porque lo único que ha aportado su liderazgo a la devastadora crisis española es sombra". Sí, le falta un hervor como líder. No se entiende qué Casado no deje claro que él no se niega a apoyar, pero con la condición de que las medidas se le consulten antes de anunciarlas por la tele. Y que las amenazas, Sánchez se las meta por dónde le quepan.

El País

El País se suma al chantaje del gobierno a los españoles, como no podía ser de otra manera. "El Gobierno advierte al PP de que rechazar la alarma sería el caos". "Casado confirma a Sánchez su negativa a apoyar la prórroga sin ofrecer alternativa". Después se desmienten a sí mismos en varias ocasiones. "Casado dice ahora que es posible mantener el mando único y la restricción de movimientos sin estado de alarma adaptando la legislación en vigor, la ley de salud pública, la de protección civil y la de seguridad ciudadana". Naturalmente, sus expertos dicen que eso no sirve. "Pablo Casado afirmó que existen alternativas al estado de alarma". ¿En qué quedamos, señores de El País, planteó alternativas o no las planteó". Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Uno de sus expertos da la clave del asunto. "Habría que ver si existe alternativa para que el Gobierno tenga la sartén por el mango". Ah, que se trata de eso, de tener la sartén por el mango.

ABC

"El chantaje de Sánchez: o él o el caos y más muertes. El Gobierno culpa al PP de cualquier retroceso en la lucha contra el coronavirus si no apoya prorrogar el estado de alarma". Bieito Rubido, en el Astrolabio, le da la vuelta al chantaje de Sánchez. "Es obsceno moralmente un gobierno que desoyó la alarma de la OMS y permitió —fomentó, perdona— las manifestaciones del 8-M, se atreva ahora a cargar sobre la oposición la responsabilidad de los muertos. Lo siento, pero su lugar en Historia será el de unos políticos que dejaron morir a miles de compatriotas". Homicidio por negligencia. Lanzaron a las calles a la gente a morir.

Se suma a este argumento Álvaro Martínez tras las declaraciones del impresentable ese de Echenique, el defraudador. "Si mañana el Congreso no le aprueba la extensión de la alarma no hay plan b, son lentejas, o las tomas o las dejas, y si las deja pues será el culpable de los miles de muertos que pudieran llegar, según esa antorcha del pensamiento apellidado Echenique. Habrá que colegir por tanto, que los más de 25.000 muertos anteriores fueron culpa del PSOE y Podemos". Qué duda cabe, es una manera bastante clara de reconocerlo.

La misma lectura hace Ignacio Camacho del "dialecto gansteril" de los socialpodemitas. "Según la lógica de Echenique y Sánchez, a quien habría que cargar los 25.000 muertos registrados hasta ahora" sería al gobierno.

Cree el editorial que "el presidente del Gobierno ha cometido un error mayúsculo planteando al PP la prórroga como una trágala política o un chantaje. Sánchez vinculó el mantenimiento de los ERTE a que el PP votase a favor, pero el PSOE y Podemos se pasaron de frenada al sostener que Pablo Casado amenaza con provocar miles de muertos", una "extorsión en toda regla". Y no al PP, sino al conjunto de los españoles. Primero dejan morir a la gente como perros y ahora nos extorsionan con nuestro propio dinero. Bien, pues ante ese órdago, como dice Girauta "hay que darles con el no en todo el abuso de poder. No es no. Como fuera, al chantaje nunca hay que ceder". ¿Qué se han creído estos déspotas?

La Razón

"Sánchez, ante una prórroga del estado de alarma por la mínima". Dice el editorial que el chantaje "es inaceptable desde cualquier punto de vista. Ábalos, que puso el futuro de España sobre el tapete con un órdago imposible al presidente del PP, comprenderá la enormidad de su pretensión con solo darle la vuelta al argumento: si con estado de alarma y en la fase de desconfinamiento se produjera un rebrote epidémico, ¿la culpa de tal catástrofe sería exclusivamente del Gobierno?". Se creen que están jugando al mus. "Creemos, sinceramente, que se impone una vuelta a la racionalidad y a un escenario en que no caben los chantajes desde el poder ni el rechazo sistemático de cualquier propuesta gubernamental, por muy soberbia y excluyente que haya sido la actuación del ejecutivo". Cuando Sánchez se apee del burro del ordeno y mando y se avenga a consensuar las medidas. "Utilizar esa necesidad social para imponerse sobre el adversario político nunca creímos que pudiera ocurrir en España". Es que nunca tuvimos un gobierno socialcomunista.

José María Marco sabe que "la respuesta de Sánchez y sus socios será tensar la cuerda hasta el límite. Y es que no tenemos un equipo de gobierno. Tenemos un grupo de jugadores, de adictos al juego", que están echando una partida de mus sobre los ataúdes de nuestros compatriotas fallecidos.

Marhuenda se achanta tras su firmeza del domingo de no aceptar chantajes. "Políticos y opinadores de izquierdas se han puesto muy chulos en su estigmatización del PP". Con el dinero de tu empresa, Atresmedia, y las subvenciones del gobierno que habéis recibido mientras miles de personas se quedan sin recursos para vivir. Debería daros vergüenza.