El PSC ofrece a ERC compartir la alcaldía de Badalona y frustra la alternativa de Albiol

Los socialistas de Badalona no renuncian a la alcaldía de la ciudad, la cuarta más poblada de Cataluña, a pesar del incidente protagonizado por el ya exalcalde, Àlex Pastor, que se saltó el confinamiento y al ser interceptado por los Mossos d'Esquadra se negó a pasar el control de alcoholemia, agredió a los agentes y mordió a uno de ellos.

Tras el escándalo, la situación política en el municipio conspiraba a favor de dos aspirantes, el popular Xavier García Albiol y Dolors Sabater, representante de la izquierda separatista que ocupó el cargo durante parte de la pasada legislatura gracias a un acuerdo entre minorías para impedir que el popular Xavier García Albiol, el cabeza de lista más votado en las tres últimas contiendas municipales, fuera designado alcalde.

La composición actual del ayuntamiento es la siguiente: el PP tiene once concejales; el PSC, seis; Guanyem Badalona en Común, el partido de Sabater, cuatro; ERC, tres; Badalona En Comú Podem, dos; y Junts per Catalunya, uno. Tal distribución convierte al PSC en el partido clave y en el PP había una cierta esperanza de que los socialistas les devolvieran el favor de la pasada legislatura, cuando ofrecieron sus votos al PSC para que el ahora defenestrado Àlex Pastor fuera alcalde en sustitución de Sabater. No va a ser el caso. Ya se negaron tras las pasadas elecciones por el empeño de Pastor en reeditar su puesto a pesar de haber quedado a cinco escaños. Y vuelve a pasar lo mismo, pero con la diferencia de que en esta ocasión el PSC anula la opción de Sabater y ofrece a ERC repartirse la alcaldía a razón de un año y medio para el socialista Rubén Guijarro y otro año y medio para el republicano Àlex Montornès.

En ERC aseguran que preferirían que repitiese Dolors Sabater, pero todavía no han descartado la posibilidad que les ofrece el PSC, cuyos seis concejales son claves tanto para eliminar de la ecuación a García Albiol como a Sabater.