Uno de cada tres muertos por COVID-19 falleció en su domicilio durante el pico de la pandemia

Uno de cada tres muertos por COVID-19 falleció en su domicilio en el pico de la pandemia. Estos son los datos que maneja la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios AESPROF. Dicha asociación aglutina cerca de 900 trabajadores de funerarias de toda España y no tiene relación con la patronal, ni los sindicatos.

En declaraciones a Libertad Digital, el presidente de AESPROF, Juan Antonio Alguacil, asegura que en el peor momento de la pandemia aproximadamente "el 32% de los fallecidos por coronavirus en toda España murieron en sus domicilios". "Nos hemos encontrado casos sangrantes en los que no se ha podido recoger el cadáver del domicilio hasta pasadas 72 horas porque no se daba abasto".

"También nos hemos encontrado casos en los que las familias nos han dicho que se ha dejado morir a su familiar" por parte de las autoridades sanitarias, "porque no había sitio en los hospitales". "En grandes ciudades, muchos compañeros se quedaban pálidos con el relato de los familiares", recuerda el presidente de AESPROF. No obstante, también muchos enfermos de COVID-19 no acudieron al hospital y esperaron en sus casas una ayuda sanitaria que nunca llegó y fallecieron en la más absoluta soledad.

"Las imágenes que hemos vivido en grandes núcleos de población como Madrid o Barcelona han sido dantescas. Hay familias con víctimas que ahora lo están empezando a pasar peor, porque les ha quedado la sensación de que podían haber hecho algo más por su ser querido", afirma Juan Antonio Alguacil.

Precisamente, las muertes en domicilio será otro de los puntos que previsiblemente será investigado judicialmente cuando finalice la crisis sanitaria. Muchas familias están denunciando o se están planteando actualmente denunciar las muertes de sus seres queridos en sus casas. Llamamos al hospital y como mi madre era mayor nos recetaron paracetamol y morfina. La dejaron morir", asegura a este diario una mujer que perdió a su madre.

Recordamos que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas aproximadamente 110 diligencias penales a residencias de mayores. Una cifra que el Ministerio Público actualiza semanalmente. No sucede lo mismo con la investigación de los fallecidos en los domicilios, ya que no se contabiliza porque las denuncias pueden haber sido presentadas directamente en los Juzgados.

Este martes, el Ministerio de Sanidad aseguraba que el número de fallecidos por coronavirus se sitúa en 25.613 personas. Sin embargo, según los cálculos de AESPROF esta cifra se elevaría hasta los "35.200 fallecidos como mínimo" por COVID-19.

"La cifra exacta de fallecidas se sabrá en un año cuando se ha haga la comparativa entre las muertes registradas en 2018 y 2019 con las de 2020. La cifra real apenas puede tener una variación de 100 fallecimientos", sostiene el presidente de AESPROF.

"Las familias deben saber dónde está su familiar fallecido"

El presidente de AESPROF, Juan Antonio Alguacil, apunta que cuando a un fallecido se le traslada a otra Comunidad Autónoma, "la familia debe saber a qué CC.AA. se traslada y por qué". A lo largo de la crisis sanitaria, se han denunciado casos en los que familiares desconocían el paradero de su ser querido fallecido o que días después se enteraba de que había sido trasladado a otra Comunidad Autónoma.

"La familia debe saber cuándo se va a hacer el traslado, qué día se va a realizar la incineración y qué día se van a entregar las cenizas. Eso es lo normal. Los familiares deben saber en todo momento dónde se encuentra el fallecido", concluye Juan Antonio Alguacil.