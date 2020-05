Madrid y casi todas las CCAA piden al Gobierno pasar a la fase 1 el próximo lunes

El Gobierno de la Comunidad de Madrid pedirá finalmente al Ejecutivo central entrar en la fase 1 de la desescalada el 11 de mayo. La decisión se produce después de un intenso debate durante el Consejo de Gobierno celebrado este miércoles por la mañana y que continuó en una nueva reunión telemática por la tarde.

La presidenta Isabel Díaz Ayuso había mostrado sus reservas desde primera hora. "Yo no quiero tener prisa para acceder a nada porque he sido la primera que he visto lo que ha pasado en la Comunidad", dijo en una entrevista concedida a RNE.

Pero no así su vicepresidente quien, en un nuevo choque de posturas, llevaba defendiendo dos días la necesidad de pasar a la siguiente fase. "La Comunidad de Madrid está preparada para reactivarse. Tenemos un sistema robusto y no tenemos que esperar más tiempo para reactivarnos", subrayó Ignacio Aguado en rueda de prensa después del Consejo del Gobierno. Horas más tarde, y con la decisión ya tomada, Aguado se ha mostrado satisfecho. Es "necesario e imprescindible" que la región "se vuelva a poner en marcha", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Eso sí, Aguado ha hecho hincapié en que esta salida, si finalmente el Ejecutivo central la autoriza, se hará "con todas las medidas de seguridad posible" y por ello obligarán al uso de mascarillas en espacios cerrados. El objetivo es que la región retome "una cierta normalidad" y que "muchos miles de negocios puedan empezar a abrir el lunes y empezar a ver la luz". "Si todos llevamos mascarillas es muy complicado que vuelva a haber un pico. Esta apuesta del Gobierno implica una mayor responsabilidad si cabe de los ciudadanos. No podemos olvidarnos que todavía el virus está ahí".

Durante el pleno de la Asamblea de Madrid que se celebrará este jueves se debatirá ampliamente sobre el plan de desescalada para Madrid: cómo van a reforzar los servicios de Atención Primaria, Salud Pública y el transporte o acerca de las listas de espera quirúrgica y pruebas diagnósticas.

El paso a la fase 1 de la desescalada implicará que los ciudadanos se puedan reunir con sus seres queridos (reuniones de hasta diez personas en casa o en la calle), la apertura de terrazas con un aforo del 50% y la actividad de los comercios sin necesidad de cita previa con una capacidad máxima del 30%.

El resto de CCAA del PP

La propuesta técnica de Galicia plantea el paso a fase1 de todas las unidades territoriales de la comunidad tras concluir la reunión telemática entre el equipo técnico del ministro Salvador Illa y el equipo de la consejería de Sanidad gallega encabezado por Jesús Vázquez.

La Junta de Andalucía también ha propuesto al Gobierno de España que todas sus provincias pasen directamente a la fase 1 de desconfinamiento a partir del próximo domingo, excepto dos distritos sanitarios de Granada y uno de Málaga que se encuentran en peores condiciones. Se trata de Málaga capital y Rincón de la Victoria, y la ciudad de Granada y su área metropolitana, que también podrían estar en la fase 1 pero con "condiciones" o algunas restricciones.

Murcia también ha solicitado el paso a la fase 1 porque según aseguró su presidente, Fernando López Miras, este martes "nuestros expertos nos dicen que no hay motivos para continuar durante más tiempo en esta fase 0 en la que nos encontramos".

Más complejo es el caso de Castilla y León. De las 196 zonas básicas de salud que tiene la comunidad, 26 podrían pasar a la fase 1, todas ellas encuadradas en el medio rural. Lo que representa a 53.500 habitantes de los 2,4 millones de la región. Ninguna de las nueve capitales está en condiciones de saltar el día 11 a esa nueva etapa del desconfinamiento.

