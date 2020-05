Sánchez advierte al PP de que su voto es una "opción moral que le marcará para siempre"

"Con serenidad y sin reproches, les pido que no priven al Gobierno del instrumento jurírico del estado de alarma", ha concluido Pedro Sánchez una intervención de cuarenta y cinco minutos en la que ha calificado como "error absoluto e imperdonable" levantar el estado de alarma en estos momentos en que aún no ha concluido la amenaza de la pandemia del Coronavirus. Pero lanzó una advertencia aún mayor en una clara alusión velada al PP por no apoyar por primera vez este estado de alarma.

"Ya no es momento de reproches sino de tomar una decisión trascendental que nos va a marcar para siempre. Lo que hay que votar es si descendemos gradualmente o rompemos filas, si impera la unidad o se impone el sálvese quien pueda. Y eso, señorías, no sólo es una opción política sino moral". Y continuó asegurando que "todos nos mediremos por las implicaciones éticas de la decision que vamos a tomar en el día de hoy y no quiero quitarle un ápice de importancia".

Según el presidente, "todo propósito político partidista es legítimo pero dentro de unos límites. Y el mas sagrado es el de la salud de los ciudadanos y la salud pública", dijo insistiendo en responsabilizar del caos al PP en el caso de un incremento de muertos, como hizo esta semana el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Sánchez se justificó diciendo en que "no hay aciertos absolutos pero sí errores absolutos como levantar en estos momentos el estado de alarma". "La meta está cerca. Les exhorto a perseverar unas cuantas semanas más. Si lo hacemos dentro de unas semanas podremos celebrar juntos la primera victoria sobre la epidemia pero ese día todavía no ha llegado. Debemos estar vigilantes para evitar cualquier rebrote. No estamos ahí todavía. Necesitamos que se mantengan durante unas semanas más algunas restricciones en nuestra movilidad y actividad económica".

Terminó diciendo que "se lo debemos en primer lugar a los fallecidos que han pagado el precio más alto de todos; se lo debemos a los enfermos; se lo debemos a los sanitarios que llevan dos meses luchando con abnegación y una extraordinaria dosis de humanidad; se lo debemos a los policías, a los militares, a los trabajadores del campo y de la ciudad; se lo debemos a los mayores y a los más pequeños".