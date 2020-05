Las calumnias de 'El País': "Abascal, jefe de la derecha franquista, defiende la libertad de fusilar"

El Mundo

"Podemos, ERC y PNV conminan Sánchez a que se aleje de Cs". Parece que ERC tiene un ataque de cuernos. "Los socios atornillan a Sánchez". "Podemos le avisa de que Cs no puede tener una cuota de influencia en el cogobierno. Junqueras amenaza con dinamitar la legislatura y el PNV le insta a cuidar a quienes le hicieron presidente". Pues sí que les ha hecho pupa. Mira, otra baza para Sánchez, o me decís sí a todo o pacto con Arrimadas.

Federico Jiménez Losantos también regaña a Arrimadas. "Inés pacta, como las víctimas de Hannibal Lecter, la forma en la devoraran. A cambio, su última cena tendrá el mantel del hilo de la Potenkim audiovisual. Tras los elogios de Assens y el ritual ataque de Lastra, para el PSOE fetén Cs es ya solo un socio posible para echar al PP de Madrid y Andalucía, con una moción como la de Rajoy. El propio Sánchez dejó en evidencia a Inés al decir que las dos semanas que le votaba serán seis o más. Eso no es pactar, es pastar en las praderas del cambio de régimen".

Raúl del Pozo dice que Díaz Ayuso observa que en la últimas semanas el PSOE intenta dividir al Gobierno de la Comunidad de Madrid utilizando a Ciudadanos". Ayuso tiene la sartén por el mango de convocar elecciones que ganaría por goleada y mandar a Aguado a tocar las narices a otra parte. "El Gobierno se ha desembarazado de sus compañeros de viaje antisistema y podría aprovechar la ocasión para debilitar más al PP, contando con los diez votos de oro de Ciudadanos". Estamos sacando las cosas de quicio, eso no va a pasar ni de coña.

El País

El País se licúa con la polémica sanitaria en Madrid. "La dimisión de la directora de Salud abre una crisis en la comunidad de Madrid". Ya les gustaría a ellos, pero la dimisión de una técnica no suele abrir ninguna crisis de gobierno en ningún sitio. "El gobierno busca aislar al PP con pactos con Cs y agentes sociales". A ver si nos aclaramos, Arrimadas ha apoyado un estado de alarma durante 15 días y dejó claras las razones para hacerlo, nada más.

Hoy, el odiador profesional Jorge M. Reverte nos vomita otra de sus perlas. "El jefe de la derecha franquista española, Santiago Abascal, se ha llevado los mejores galones. Abascal defendió la libertad en alguna de sus variantes, ya ni me acuerdo, y le cuesta decir la palabra, al pobre. Defender cualquier libertar aparte de la de fusilar, le tiene que ser difícil". ¿Esto es libertad de expresión o entra ya en el terreno de la calumnia?

ABC

"El gobierno excluye el debate sobre las libertades" de la mesa para la reconstrucción. Mucho me temo que al 90% de los españoles esa mesa se la trae al pairo. No creo ni que se hayan enterado de que existe.

Carlos Herrera baja al mundo real, "El virus sigue ahí". "Se me antoja muy arriesgado que la Comunidad de Madrid pretenda adelantar fases como si fuera de la provincia de Huelva", opinión que comparte una gran mayoría de madrileños, ciudadanos y profesionales. A ver si por precipitarnos lo fastidiamos todo.

En cuanto la política, "la foto fija es muy efímera. Sánchez solo negocia a palos. Su única obsesión es neutralizar al PP. Independientemente, el gesto de Ciudadanos podría haberse ceñido a la abstención e Inés no se habría arriesgado a que muchos de sus votantes le afearan el gesto de identificarse con un gobierno en el que además del Dr. Fraude también está Podemos". No pasa nada por intentarlo. Queda mucho camino por delante, y una crisis económica que se va a llevar a muchos por delante. Quién sabe, lo mismo al final a Sánchez no le quede más remedio que aferrarse a Cs para mantenerse en Moncloa.

Según Carrascal, Inés Arrimadas se ha pegado un tiro en el brazo al respaldar a Sánchez y Cs lo notará en las próximas elecciones cuando les llamen traidores": En fin, como decía ayer Bustos, en cada español hay un seleccionador de fútbol y un oráculo sobre el futuro de Ciudadanos. Sobre todo, entre los que no les han votado nunca.

La Razón

"Mail a los empleados del BOE para silenciar las chapuzas". Pues no han debido de recibirlo porque son de dominio público. "Aviso a Sánchez de sus socios: o Arrimadas o la legislatura". Antonio M. Beaumont les manda un valium. "Sánchez tiene claro que va a mantener su coalición con Pablo Iglesias cueste lo que cueste.

Porque, como dice Abel Hernández, "no es verdad que Pedro Sánchez consienta por necesidad tolerar los planteamientos radicales de Iglesias, sino que se identifica plenamente con ellos", "está abducido por el dirigente comunista". "Sin embargo, la estabilidad parece más un deseo que una realidad. Se hacen apuestas. Se empieza a vislumbrar un triunfo histórico de la derecha" porque cuando vengan los hombre de negro, que vendrán, "difícilmente podrá Pablo Iglesias aceptar sus condiciones. Pero no habrá otra opción. Será el momento de ruptura del pacto de progreso y la convocatoria de elecciones". Que vengan los hombres de negro cuanto antes.