El Ministerio de Sanidad ha autorizado este viernes a un importante número de provincias a avanzar desde la fase 0 a la fase 1 de la desescalada que empieza a poner punto y final al confinamiento decretado por el estado de alarma que ha provocado la pandemia del coronavirus. A continuación, se destacan las principales novedades que implica el salto a esta fase 1 del desconfinamiento.

Reuniones de hasta 10 personas

El plan del Gobierno para la fase 1 de la desescalada permite reuniones de hasta un máximo de 10 personas. En estos encuentros, se deberá guardan siempre una distancia de al menos dos metros de distancia interpersonal y se deberán tomar las medidas de higiene establecidas para que no se propague la infección del coronavirus. Estas reuniones pueden tener lugar tanto en las calles como en viviendas de familiares, vecinos y amigos.

En las explicaciones iniciales sobre esta fase 1 que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se permitían estas reuniones, aunque finalmente el Ejecutivo rectificó –una vez más– y se permiten este tipo de reuniones. Así quedó establecido finalmente en la norma del Ministerio de Sanidad que fue aprobada en el BOE.

Terrazas abiertas

Los locales de hostelería pueden abrir las terrazas para atender en las mismas a sus clientes. Se incluye tanto las mesas que estén en la vía pública como aquellas que estén dentro del espacio del establecimiento hostelero, siempre que sea al aire libre. La capacidad de las terrazas estará limitado al 50 por ciento del máximo de ocupación, después de que el Gobierno rectificara su límite inicial, que eran del 30 por ciento de la capacidad.

Regresan los mercadillos al aire libre

Los tradicionales mercadillas al aire libre que tienen lugar en suelo municipal pueden volver a abrir sus puertas en esta fase 1 del desescalado. Cada uno de los puestos deberá tener una distancia de como mínimo cuatro metros entre uno y otro y se limita al 25 por ciento el número de puestos habituales. Se controlará que no haya aglomeraciones y la afluencia máxima deberá ser un tercio de su capacidad máxima.

Reformas en viviendas y locales vacíos

Se autorizan las reformas en viviendas deshabitadas y locales cerrados. Las obras no podrán llevarse a cabo si los trabajadores necesitan tener contacto con los vecinos. Además no podrán usarse las zonas comunes de los edificios y deberán quedar marcados los trayectos que pueden hacer los trabajadores, que no podrán saltarse esos recorridos.

Las familias podrán viajar juntas en coche

El Gobierno permite circular con todas sus plazas llenas a los vehículos privados de hasta nueve asientos, siempre que los ocupantes vivan en la misma casa. En caso de no vivir juntos, solo se podrán ocupar dos plazas por cada fila de asientos, manteniendo las distancias, y cada pasajero deberá utilizar mascarillas u otro dispositivo de protección. Si están empadronados en el mismo lugar, el uso de mascarilla es recomendable.

En el ámbito del transporte público discrecional, como minibuses o furgonetas, tendrán que mantenerse libres los asientos posteriores al conductor. En cuanto a la circulación entre los distintos territorios, los ciudadanos solo podrán moverse por la provincia donde residan durante todas las fases de la desescalada.

Mascarillas obligatorias en transporte público

En cuanto al uso del transporte público, el Gobierno obliga a usar mascarillas para disminuir la probabilidad de contagios. Los guantes están recomendados. Las comunidades autónomas deberán establecer medidas para evitar aglomeraciones de personas en las estaciones e intercambiadores de transportes.

Servicios de mudanzas activos

La fase 1 de la desescalada permite que los servicios de mudanzas continúen realizando sus labores, ya que nunca se vieron suspendidos durante el estado de alarma.

Atención preferente a los mayores en las tiendas

Las personas mayores de 70 años podrán disfrutar de un horario preferente, pero no exclusivo, para acudir a los establecimientos comerciales. Este horario debe coincidir con las horas que tienen asignadas para realizar sus salidas a la calle, es decir, de 10 a 12 de la mañana, y de 19 a 20 de la tarde. Los comercios de menos de 400 metros cuadrados de superficie podrán abrir, ya lo hacen desde la fase 0 de la desescalada, pero siempre que los clientes tengan cita previa y se cumplan con unas exigencias de higienización reforzadas.

Los clientes que decidan acudir a los comercios tendrán que contar con una cita previa y deberán ser objeto de una atención individualizada. Además, no se podrá salir del municipio para comprar, a excepción de las zonas en las que no haya disponibilidad de un producto concreto, caso en el que se podrá ir a otro municipio, no necesariamente el colindante.

Velatorios y lugares de culto

El Gobierno permitirá la celebración de velatorios en la fase 1 de la desescalada con un máximo de 15 personas si son al aire libre y de 10 si se celebran en espacios cerrados. También en la fase 1 se permitirá reiniciar la apertura de lugares de culto hasta un tercio del aforo.

Entrenamiento de deportistas profesionales

Los deportistas profesionales quedan autorizados a regresar a sus entrenamientos de forma individual y sin límite de tiempo dentro de su provincia. Los deportistas paralímpicos podrán ir acompañados.

Museos y bibliotecas

La fase 1 del desescalado permite a apertura de museos y bibliotecas, aunque tendrá muy restringido su uso y su capacidad.