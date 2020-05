Sánchez sigue ocultando a sus expertos bajo la excusa de que “ya hemos dado cumplida respuesta”

El Gobierno sigue incumpliendo su Ley de Transparencia y la General de Salud Pública que obliga a la administración a publicar la identidad de los responsables de la gestión sanitaria. De espaldas a esta legislación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificó nuevamente su ocultación bajo la excusa de que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, han dado "cumplida respuesta" a esta cuestión.

En una nueva comparecencia de fin de semana, el presidente Sánchez fue preguntado por el motivo que justifica el rechazo a publicar los nombres de los 12 integrantes del Comité Técnico, el presidente Sánchez alegó que "tanto el doctor Simón como el ministro han dado cumplida respuesta a esta cuestión" pese a que ninguno de los dos dio a conocer los nombres y que incluso Simón aseguró que no los daría a conocer para evitar la "presión".

Sánchez sólo aclaró que "son los funcionarios del CAES (el Centro de Atención de Emergencias Sanitarias) y funcionarios del ministerio de Sanidad quienes elevan la propuesta" técnica que remiten al ministro del ramo, Salvador Illa, y que es éste "quien publica la decisión en una orden ministerial". Se trata, según el presidente, de "un procedimiento reglado".

Preguntado nuevamente por la cuestión, El jefe del Ejecutivo volvió a negarse a dar los nombres y decidió qué es "lo importante": "que son los funcionarios del ministerio de Sanidad los que deciden de manera acordada con las CCAA los territorios que pueden pasar" de fase y no el ministerio en una decisión política. Sánchez defendió que "estamos siendo asesorados por expertos de una extraordinaria calidad" y reivindicó "su profesionalidad y compromiso".

"Aliado" de Ayuso

Preguntado por los últimos ataques del Gobierno a la Comunidad de Madrid y el mensaje que publicó la cuenta oficial del PSOE en las redes sociales denunciando que "el Gobierno de la Comunidad de Madrid es un ejemplo de gestión ineficaz e irresponsable ante la crisis del Covid", Sánchez aseguró sin levantar la mirada que "estoy centrado en lo que estoy centrado y no he podido leer este tuit".

Previamente, disimuló su beligerancia de los pasados días prometiendo que "no voy a entrar a polemizar con ningun presidente. Todos estamos intentando hacer lo mejor y dar lo mejor de nosotros mismos. Tanto el presidente catalán Torra como la presidenta madrileña Ayuso van a encontrar en mí a un aliado".

Mensaje a sus socios PNV y ERC

También quiso aprovechar para enviar sendos recados a sus socios parlamentarios ante la "necesaria prórroga" del estado de alarma que tendrá que anunciar en los próximos días. Al PNV le dejó claro que será "un estado de alarma distinto" como el último aprobado que es menos "restrictivo" que el primero. "Ahora estamos ya planteando uno distinto en base a esa co gobernanza" que se incluyó en el cuerpo jurídico del decreto este miércoles en base a la aceptación de una enmienda del PNV. "Lo que queremos es, cuando sea posible, levantar ese estado de alarma porque eso significa normalidad y esa limitación como la limitación movimiento y reiuhncion no tendrán que verse limitados.Tendremos que buscar nuevos mecanismos de co gobernanza".

A ERC, y más concretamente a su líder Oriol Junqueras quien esta semana le animó a decidir si mantiene o no la vía de la moción de censura tras su pacto con Ciudadanos, le dejó claro que "somos conscientes de que hay elementos postergados" como le mesa de diálogo catalana, "que deben ser abordados en favor de la convivencia y el diálogo pero obviamente estamos hablando de una emergencia sanitaria (...) Creo que lo importante es que todos los grupos parlamentarios seamos conscientes de que el estado de alarma es fundamental y prioritario para hacer frente a esta pandemia pero no es un proyecto político".