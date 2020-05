Villarejo aseguró que "sirvió" y "grabó" a Margarita Robles, Dolores Delgado y a Jorge Fernández Díaz

El comisario José Villarejo ha asegurado que "sirvió" y "grabó" a la actual ministra de Defensa, Margarita Robles; la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En un comunicado emitido este sábado por su letrado, Antonio José García Cabrera, Villarejo hace el siguiente anuncio: "Quiero anunciar que pediré que testifiquen todas las personas con las que me reuní y a los que serví y/o ayudé, cuyas conversaciones grabé para mi propia seguridad -aunque nunca hice uso de ellas-, y que sólo aparecieron cuando judicialmente se permitió acceder a ellas a Asuntos Internos. Margarita Robles, Dolores Delgado, Jorge Fernández Díaz… sus secretarios de Estado, algunos magistrados de la Audiencia Nacional… probaré cómo se gestó este caso".

En la nota de 4 páginas, Villarejo afirma que continúa en la madrileña prisión de Estremera "luchando por vivir, a pesar de los intentos hasta ahora fallidos para eliminarme, no sé a qué amenazas atenerme: si a los que quieren forzar como sea mi silencio o a los que me instan a que hable pero siempre de los demás, nunca de ellos. Siento decepcionar a unos y a otros. Los que me conocen saben que sigo preso convenientemente porque nunca fui comparsa ni títere de nadie".

"Voy a intentar defenderme hasta el final", añade, "probando cómo mi estructura empresarial siempre estuvo al servicio de la seguridad del Estado, como se podrá comprobar, entre otros, en los casos Puyol, en la financiación de partidos en Cataluña, en la operación Cataluña… muchas de esas operaciones se hicieron utilizando mis empresas. Así de simple".

Después se pregunta: "¿Qué diferencia hay entre ‘Kitchen’ y ‘Cataluña’ para que una se pretenda mantener secreta y la otra no? ¿Es quizá por la intervención en ésta de la unidad de Asuntos Internos, y que ésta es la que misma que me investiga y decide, mano a mano con el CNI, qué se saca y qué se elimina? ¿Por qué no se atreven a pelear a campo abierto?".

A continuación, se refiere a la siguiente fotografía: "Me parece oportuno, para ir refrescando su memoria, sacar a la palestra esta foto de 2009, con motivo de la concesión de la medalla roja por haber arriesgado mi vida por la seguridad de todos. Aparecen en ella, de izquierda a derecha, el Comisario Enrique García Castaño, Comisario José Luis Olivera, Comisario Carlos Rubio, Comisario Enrique de Federico, Comisario Agustín Linares, Comisario Pedro Díaz Pintado, DAO Miguel Ángel Fernández Chico, Comisario JM Villarejo, Comisario Juan Antonio González, Comisario General de Información Miguel Valverde, Comisario Carlos Salamanca… ¡Entonces era de los suyos! Si me acusan ahora de conductas de hace veinte años, ¿cómo esperan mis verdugos librarse ellos cuando su pasado ignominioso se descubra y les alcance?".

El comisario José Villarejo tras recibir la medalla del Cruz al mérito policial con distintivo rojo en el 2009.

"A la Fiscalía le ha traicionado el subconsciente"

El comunicado de 4 páginas también traslada un mensaje a la Fiscalía: "Pero por más que creía que tanta manipulación había agotado mi capacidad de asombro, la última felonía ha evidenciado el desprecio absoluto de los derechos con el que actúan quienes cínicamente se proclaman 'defensores de la legalidad'. Con total desprecio a la presunción de inocencia, llegan a afirmar en un comunicado que ya tendré ocasión de 'acreditar mi inocencia' o 'la disminución de mi culpabilidad', lo que evidencia el nivel abyecto al que se llega con la utilización sectaria de ciertas instituciones para cumplir venganzas personales".

"Les ha traicionado el subconsciente", sostiene Villarejo, "pero revela sus verdaderos planes: condenarme lo antes posible para que ya no pueda salir nunca de aquí, aplicándome lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, al considerarme un peligro para ellos mismos en primer lugar. Esto recuerda mucho a aquello de George W. Bush: "quien no está con nosotros está contra nosotros y será combatido", y a la tortura en sus prisiones de Guantánamo, Abu Ghraib o en las cárceles secretas de la CIA".

"La prueba de ello es que tras dos años y medio con toda la documentación en soporte digital secreta intervenida a su disposición, analizando, quitando y poniendo, diciendo que estaba encriptada… este 30 de abril, víspera de festivo, notifican una resolución que básicamente concluye que la policía ha terminado su trabajo en las llamadas piezas de expurgo y desciframiento, que se levanta el secreto de ellas pero sin dar acceso de ello a mi abogado que pidió ver esos informes policiales el primer día hábil, lunes día 4 de mayo", concluye.