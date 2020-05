Aznar respalda la labor de Ayuso frente a los insultos de los "hijos de Chávez"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha querido mostrar este lunes su férreo respaldo a la labor que está llevando a cabo en esta crisis del coronavirus la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ambos han compartido una conferencia virtual en el Aula de Liderazgo de la Universidad Francisco de Vitoria en la que Aznar ha recordado entre risas una anécdota que vivió durante su paso por la Presidencia del Gobierno. "Hugo Chávez tenía una obsesión conmigo y me insultaba permanentemente. Un día, Bill Clinton me dijo que yo era la persona que más envidiaba del mundo por ello", ha rememorado el que fuera líder del Ejecutivo español, que se ha dirigido a Ayuso: "Yo ahora podría decirte que no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí", ha bromeado.

Tras ello, Aznar ha endurecido el tono para destacar que, desde el punto de vista político, "se tiene que estar haciendo una labor importante y unas muy altas cualidades se tienen que representar para merecer tanta atención por parte de aquellos que se dedican a sembrar sectarismo, odio y que no son defensores de la libertad".

La dirigente madrileña ha agradecido estas palabras del expresidente y ha asegurado que está en un punto de "iras constantes" contra ella pero ha dicho estar convencida de que esta actitud es "minoritaria con respecto a opinión general".

"Muy pendiente de aquellos que intentan modificar España"

Ayuso ha explicado que en estos momentos, "cuando hay indecisión, mando único y miedo", hay que estar muy pendiente de aquellos que "intentan modificar España y sus contrapoderes por la puerta de atrás, obligar a que pensemos todos de una manera determinada y que crezca el miedo y la dependencia del Estado". Para la presidenta madrileña, es en ese punto donde reside el origen de "los ataques indiscriminados" contra Madrid y contra ella.

A pesar de estos "ataques", Ayuso ha asegurado que "no va a cambiar" porque se avecina "una guerra en la que van a intentar que puntos cedidos a las CCAA se recuperen por parte del Estado para igualar a la baja como hace siempre la economía socialista". "Nosotros vamos a seguir defendiendo la libertad en todos los sentidos", ha insistido Ayuso, "frente a aquellos que no han arrimado el hombro y han vuelto a cabalgar sobre su superioridad moral".

En un momento de la videoconferencia, Ayuso también ha hecho referencia a su situación personal y ha asegurado que esta crisis es lo "peor y lo mejor que le ha pasado en la vida", porque ha "perdido el miedo a muchas cosas y lo peor ya lo ha vivido". "Cuando estamos rodeados de estas campañas tan canallas pienso que no te terminan de calar en mí como antes. Lo que no hay que tener en esta vida es miedo al miedo y creo que vamos a salir adelante", ha zanjado.