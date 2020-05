De Quinto llama "payaso" a Iglesias, el vicepresidente se compara con Joker y Arrimadas evade la polémica

El ex vicepresidente mundial de Coca-Cola y actual diputado de Ciudadanos en el Congreso, Marcos de Quinto, arremetía este lunes en Twitter contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por considerarlo un peligro para España en términos económicos. Algo que en principio no sorprende demasiado ni sería demasiado noticiable, salvo por algunos pequeños detalles.

El primero, que recurría a un grueso calificativo, "payaso"; el segundo que hacía su comentario en respuesta y dándole la razón al ex portavoz del partido naranja, Juan Carlos Girauta, quien la semana pasada abandonaba abruptamente su militancia en el mismo; el tercero que el propio Iglesias mordía el anzuelo en la misma red social y el último, pero no desde luego el menos importante, que su jefe de filas, Inés Arrimadas, en su rueda de prensa telemática semanal tras presidir la Ejecutiva del partido, evitaba respaldarle.

España está ante una de las crisis mas graves de su historia y no podemos permitirnos (como dice @GirautaOficial) estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus videos...

O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique. https://t.co/gZUmsVzze2 — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) May 10, 2020

Pasaba la medianoche del domingo cuando De Quinto decidía hacerse eco de un comentario de Girauta en el que afirmaba que "por exigencia de Podemos, el Gobierno va a repartir una morterada de millardos, empeorando un rescate europeo que exigirá prescindir de Podemos" al tiempo que instaba a Pedro Sánchez a echar a la formación morada del seno del Ejecutivo ya que, a su juicio, solo "dificultará, encarecerá y retrasará" un rescate soberano que el ex diputado por Barcelona ve como "seguro".

De Quinto añadía que "España está ante una de las crisis más graves de su historia" ante la que el país no podría permitirse, añadía "estar a expensas de este payaso de vicepresidente que tenemos. Basta que la UE vea sus vídeos… O se hace un pacto entre partidos serios, o esto se va a pique" concluía.

Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto. pic.twitter.com/Uk6R2pAjnZ — Pablo Iglesias @PabloIglesias) May 11, 2020

A mediodía, Iglesias contestaba con una imagen de la reciente y exitosa película Joker y aludiendo a su defensa de la Renta Mínima, una medida que ultima con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. "Hay pocas profesiones más hermosas y dignas que la de payaso. Si defender el Ingreso Mínimo Vital y la justicia social en Europa me da el honor de serlo, solo puedo decir: Payaso a mucha honra, señor de Quinto".

Arrimadas dice que no entra "en cada uno de los tuits" de Marcos de Quinto

El antagonismo entre ambos no es nuevo, y se remonta al conflicto del Comité de empresa de Coca-Cola por los ERE en las embotelladoras en España de la multinacional, una cuestión con la que De Quinto ha negado en reiteradas ocasiones tener algo que ver.

Los ecos de la polémica llegaban a la rueda de prensa de Arrimadas, que a preguntas de los informadores se sacaba la patata caliente de encima. "No entro en cada uno de los tuits que cada persona pone" afirmaba, añadiendo que "creo que estamos en una burbuja política que no se corresponde con la realidad, la gente no le da tanta importancia a los tuits".

Todo ello a cuenta de si la marcha de Girauta y posteriormente la de la ex portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, ambos críticos con el apoyo al Gobierno en la prórroga del estado de alarma, podrían hacer presagiar una crisis interna en el partido.