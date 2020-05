El Gobierno "invitará" a Ciudadanos a sumarse a su alianza Frankenstein

El Gobierno no pretende elegir entre Ciudadanos y ERC sino "ampliar" sus apoyos sumando a Ciudadanos mientras "consolida" la alianza Frankenstein con sus socios de investidura con quienes mantiene, pese al voto en contra de ERC la semana pasada en el Congreso, un diálogo "constante y fluido", según reconoció este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero.

A preguntas de Libertad Digital en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero evitó concretar si ya tiene garantizados los apoyos de PNV y Ciudadanos a la próximo prórroga del estado de alarma que anunciará previsiblemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo sábado. Sin embargo, sí dejó claro que "la vocación de este Gobierno es ampliar sus apoyos parlamentarios" y quiso "poner en valor la voluntad de colaborar de Ciudadanos" no sólo sobre el estado de alarma sino también sobre otras cuestiones que "corresponde a Ciudadanos transmitir que cuestiones y qué proyectos legislativos" está dispuesto a negociar.

Montero acotó el espacio de esa mano tendida: "invitar a otras formaciones políticas a que puedan poner su capacidad y su talento a disposición de la ciudadanía tanto en las leyes que quedan por venir como en los proyectos de Presupuestos". Y deseó que "ojalá podamos ampliar esa mayoría que tiene este Gobierno porque eso significará que la gran parte de las fuerzas políticas están mirando por el interés general y escorar las diferencias partidistas".

Por contra, criticó las afirmaciones del líder del PP, Pablo Casado, sobre que no es necesario prorrogar una vez más el estado de alarma. "Yo no se si el señor Casado se aleja del consenso internacional que establece una salida ordenada al confinamiento. La fórmula más garantista es el estado de alarma en donde interviene el Congreso de los Diputados". Para la ministra portavoz, "no tiene ninguna lógica ni ningún sentido que el líder del PP se niegue a aplicar este instrumento parlamentario. No podemos entender que el principal partido de la oposición no lo permita".

Illa sigue ocultando a sus ‘expertos’

Por su parte, el ministro de Sanidad defendió las decisiones "técnicas" y no políticas que han primado en la fase 1 de la desescalada justificando de forma expresa la situación del País Vasco. "El País Vasco progresó de fase, en primer lugar, porque lo solicitó, y en segundo lugar, porque cumplía con los requisitos que habíamos fijado". Y añadió, sobre las críticas de los territorios que se vieron agraviados por el trato de favor que "yo no voy a entrar en ningún tipo de reproche ni de polémica pública con ninguna comunidad autónoma" y que la aplicación de criterios "son decisiones técnicas basadas en criterios de muchísima prudencia. No hay ninguna otra consideración de ningún tipo que obre en nuestra consideración".

Sobre la nueva solicitud de la Comunidad de Madrid a pasar a la fase 1, el ministro no quiso dar pistas: "vamos a volver a estudiarlo por el procedimiento de una valoración técnica" en una reunión bilateral que se celebrará el jueves y se comunicará el próximo viernes tras una decisión que "a ser posible será consensuada".

Sobre la polémica de la ocultación del Comité de Expertos del Gobierno, Illa negó la mayor: "el Gobierno no oculta nada". Y explicó, como ya adelantó este lunes Libertad Digital, que se trata de "funcionarios" los que toman las decisiones lo cual supondría que no es de aplicación la obligatoriedad que establece la Ley de Salud Pública de publicar a los comités de expertos que asesoran al Gobierno.