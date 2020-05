El alcalde socialista de Tarancón (Cuenca), José López Carrizo, ha aprobado la subida de su sueldo y el de su equipo por un presupuesto total de 102.440 euros en plena crisis sanitaria y económica de la covid-19. Esta nueva remuneración incluye el salario de dos nuevos ediles y fue aprobada ayer en el pleno municipal telemático, con los 12 votos a favor del PSOE, y 4 votos en contra, 3 del PP y 1 de Vox.

La propuesta de subida salarial fue presentada el pasado 3 de mayo y recogía: "Modificar el régimen de dedicación exclusiva del Sr. Alcalde con una retribución bruta anual de 50.900 euros, que se prorratearán en doce pagas extraordinarias más dos extraordinarias los meses de junio y diciembre y proceder al alta en el Régimen General de la Seguridad Social". Su sueldo anterior era de 43.680 euros.

También, "modificar el régimen de dedicación exclusiva de cuatro Concejales, a determinar mediante Resolución de la Alcaldía, con una retribución bruta anual de 37.500 euros, que se prorratearán en doce pagas extraordinarias más dos extraordinarias los meses de junio y diciembre y proceder al alta en el Régimen General de la Seguridad Social". Antes la retribución de 27.510 euros para estos ediles.

A su vez, se aprueba "el régimen de dedicación parcial de la mitad de la jornada, de un Concejal, a determinar mediante Resolución de la Alcaldía, con una retribución bruta anual de 18.750 euros, que se prorratearán en doce pagas extraordinarias más dos extraordinarias los meses de junio y diciembre y proceder al alta en el Régimen General de la Seguridad Social". El salario anterior era de 13.755 euros.

Por último, "se modifican las retribuciones del personal eventual en 32.500 euros en jornada completa, que se prorratearán en doce pagas extraordinarias más dos extraordinarias los meses de junio y diciembre y proceder al alta en el Régimen General de la Seguridad Social". Previamente, la retribución para este personal era de 23.500 euros.

Es decir, la subida de sueldo total en relación al año 2019 es del 16,53% en el caso del alcalde, del 36,31% en el caso de los 5 concejales liberados y del 38,30 % en la persona de confianza. En total, el incremento salarial de estas 7 personas supone un incremento en valor absoluto de 102.440 euros, lo que supone una subida del 68,43%. Se contabilizan los sueldos de los dos nuevos concejales con dedicación exclusiva.

Durante el pleno municipal y ante la indignación causada entre los vecinos de la localidad de Tarancón, con algo más de 15.000 habitantes, el alcalde del PSOE, José López Carrizo, intentaba justificar la subida salarial indicando que ya estaba incluida en los presupuestos y que no cobrará la totalidad de su subida salarial.

No obstante, no es la primera vez que este regidor socialista protagoniza una polémica con su subida salarial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Manca anuló otra subida salarial efectuada por López Carrizo en 2015 durante un pleno municipal en el que no se encontraba presente la concejal y portavoz del PP. Según el TSJ de CLM, existió un "claro abuso de derecho y desviación de poder".

Cuadro de subida salarial en el Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)

El PP de Tarancón: "Nos parece grotesco y vergonzoso"

Durante el pleno telemático de este lunes, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Tarancón, José Manuel Salas, afirmaba que "la mera propuesta de aumento de remuneraciones nos parece grotesco y vergonzoso y es una falta de respeto a los taranconeros con la situación económica que estamos viviendo y lo que nos queda por vivir. España y en especial Tarancón está viviendo una situación excepcional con la pandemia ocasionada por el Covid 19. A la desgarradora cifra de fallecidos se une la situación económica de familias, negocios, autónomos, empresas a los cuales les ha supuesto un perjuicio económico importante".

"Desde ese punto de vista entendemos que la propuesta de remuneración del año 2020 tanto del Alcalde como de los concejales liberados y la persona de confianza es inoportuna, excesiva, nada solidaria y demuestra que, con esa actitud, viven a espaldas de la realidad y va en contra de las circunstancias actuales que está viviendo el país y en concreto el municipio", concluía Salas.