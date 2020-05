Inés Arrimadas, como confirmaba ella misma este lunes en su habitual rueda de prensa telemática semanal, estará un tiempo de baja por maternidad de manera inminente. La presidenta de Ciudadanos se ausenta en un momento clave para la estrategia del partido, en el que ha reforzado los papeles en la nueva Ejecutiva de Edmundo Bal, hasta ahora portavoz parlamentario, fichado por la formación naranja en 2019 tras su ser defenestrado de la Abogacía del Estado por el Gobierno de Pedro Sánchez al negarse a eliminar la "violencia" del relato de hechos probados en el juicio contra los autores del golpe secesionista en Cataluña de 2017, condenados posteriormente por sedición por el Tribunal Supremo.

Bal, junto a la nueva secretaria general, Marina Bravo, y el nuevo y todopoderoso vicesecretario general, Carlos Cuadrado, pilotarán la máquina en ausencia de la jefa de filas, que supervisará las negociaciones con el Ejecutivo para seguir dando apoyo al estado de alarma, algo que si, finalmente y como parece, el PP cambia su última abstención por un no, se convertirá en un apoyo indispensable para que Sánchez siga adelante con sus planes hacia la "nueva normalidad".

En el cuartel general naranja hay convencimiento de que no se puede, hoy por hoy, acabar con la alarma, porque, a diferencia de lo que piensan los de Pablo Casado y Vox, no hay otro instrumento jurídico que permita mantener, aun con una progresiva desescalada, el actual confinamiento. Pero a partir de ahí, Ciudadanos quiere que el Gobierno dé pasos.

"Un gesto" expresan gráficamente fuentes de la dirección, "que garantice que el Gobierno está trabajando en algo, en ese plan B de verdad" sostienen. En definitiva, argumentan: "Tiene que quedar claro que Sánchez se mueve". No en vano Ciudadanos, como partido cogobernante en la Comunidad de Madrid, reclama abiertamente que esa autonomía pase ya, como muchos otros lugares de España, a la Fase 1. Si no lo ha hecho, llegó a decir Arrimadas el lunes, es porque los criterios para denegar esa petición no son transparentes o que "no estaban bien puestos".

Ciudadanos, por lo tanto estará vigilante. Ya este martes, a última hora, el partido se apresuró a desmentir que en la conversación que horas antes habían tenido Arrimadas y Sánchez se hubiese planteado, por parte del presidente del Gobierno, como había difundido Moncloa, que la nueva prórroga del estado de alarma fuese a ser de un mes, y no de quince días, como hasta ahora. En cuanto a las condiciones que pondrán encima de la mesa, destaca la obligatoriedad de las mascarillas, que a juicio de Ciudadanos debe aumentarse exponencialmente como vía para evitar nuevos contagios de la covid-19.

A partir de ahí, podrían venir otros acuerdos, por ejemplo en materia presupuestaria, donde no en vano Arrimadas ya pidió al inicio de la crisis del coronavirus unas cuentas públicas de "salvación nacional". Pero de nuevo con cautelas, porque, explican fuentes de la Ejecutiva, no podrán ser "los presupuestos de Podemos".