Rivera reaparece y pide negociar ya un "rescate suave" para España

Albert Rivera reaparecía este miércoles en un encuentro con ciudadanos por videollamada organizado por la consultora Thinking Heads, en el que evitaba expresamente opinar sobre la estrategia de su sucesora al frente de Ciudadanos, Inés Arrimadas, aunque dejaba claro que, a su juicio, el estado de alarma debe ser "una excepción y no una norma".

El ex presidente de la formación naranja, que contestaba durante una hora preguntas de internautas y también de la prensa, negaba que fuese a volver a la política, "una etapa pasada" y tomaba postura sobre la crisis económica derivada de la pandemia de la covid-19. En concreto, Rivera cree llegado el momento de negociar un "rescate suave" matizaba, una posibilidad que, admitía, "lo estamos muchos hablando en privado ya y muchos no se atreven a decirlo en público, pero es la realidad. Sí, habrá que pedir ayuda a Europa para que nos ayude, y seguramente porque nos pondrá también condiciones y que tengamos que hacer los deberes".

Preguntado expresamente por el moderador del coloquio si eso significaba pedir un rescate, Rivera contestaba que "por evitar la palabra rescate, o ayuda, o pedir ayuda, ¿vamos a demorar que nos salven de esta y que salgamos más fuertes?" se interrogaba retóricamente, antes de concluir que "yo prefiero pactar un rescate suave con buenas condiciones con Europa, en este momento, y pedir financiación; que demorarlo, pasarnos tres meses mareando la perdiz, negando que vaya a haber un rescate -que esta película ya la hemos vivido- y que luego tengamos que ir a un rescate parcial o total, con condiciones muy duras e interviniendo Europa".

Rivera arremete contra los "impuestos populistas" de Podemos

También en materia económica, y por primera vez en todo el coloquio identificando nítidamente el sujeto al que criticaba, Rivera arremetía contra los "impuestos populistas" de Podemos, como el gravamen planteado esta semana por los de Pablo Iglesias a las "grandes fortunas".

Un concepto que a juicio del ex líder naranja es "una entelequia" y que, explicaba, "quieren decir que si tú tienes, y has ahorrado durante toda tu vida, una familia ha ahorrado un millón de euros, currando, no robando ni atracando un banco, currando, trabajando, con tu sudor, con tus impuestos… Personas que muchas de ellas pagan el 40% y el 45% de Renta [los tramos más altos del IRPF], que les quitan casi la mitad de su sueldo, a esa gente viene Podemos y les dice: ‘Oye, tú que has trabajado tanto, tú que has ahorrado mucho, tú eres peligroso, te voy a meter veinte mil euros de sablazo’" concluía en tono coloquial.

A su juicio, un impuesto como el que plantea la formación morada provocaría que "la gente que tenga recursos se marche de España, que la gente que puede venir a España no venga" y además una "paradoja", que mucha de esa gente con patrimonios millonarios recalaría en el vecino Portugal, allí donde hay, recordaba Rivera, "un Gobierno de izquierdas que en vez de subir impuestos los está bajando".