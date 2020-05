Ayuso o cómo esconder 30.000 cadáveres y miles de infectados en un apartahotel

El Mundo

"El turismo pide a Sánchez que levante la cuarentena como dice la UE". Cuarentena turística de un día para otro, rebajas no un día, sí al siguiente. Cagada tras cagada. "El Gobierno prepara un cambio legal para confinar sin el estado de alarma". El gobierno lo que prepara es un golpe de Estado. Ya ha metido mano en la justicia, en los cuerpos policiales, ha comprado medios de comunicación. ¿Qué será lo siguiente? Dice el editorial que ni hablar de más estados de alarma. "Sánchez aspira a empalmar la alarma con el verano para prolongar durante un mes su mando de privilegio sin cortapisas". "Haría bien Cs en no fiarse de quien así obra y ha obrado siempre". Cs aprobó 15 días, ni un día más, más le vale a Arrimadas que cumpla su palabra.

"Un mes de estado de alarma no es admisible en las actuales circunstancias. El desprecio que Sánchez profesa al parlamento es el propio de una actitud autoritaria que concibe la separación de poderes como un límite engorroso a su voluntad ejecutiva". "Si no camina decididamente hacia una salida próxima, concertada y ordenada del estado de alarma, estará exponiendo de nuevo a los partidos al chantaje y ya no cabe aceptar más chantajes", avisa a Arrimadas. "Los españoles no merecen un mes más de libertades cercenadas sin plan claro, porque ellos no deben pagar la ineptitud y autoritarismo de este gobierno" que se parece cada día más a una dictadura.

Raúl del Pozo habla de la cacería a Ayuso. "En Moncloa han decidido poner la cabeza de Ayuso en el cuarto de trofeos, dice un portavoz de Sol. La presidenta de Madrid se ve acosada por un Gobierno que bajo un mando único hace oposición a la oposición. Pablo Iglesias" ya habla de "corrupción". Ahí se dejó el tono de curita y sacó los colmillos. Corrupción la suya, que le ha pagado el chalé el tesorero de su partido. También le dicen en Sol que "Ciudadanos participa en la cacería. Lo que les jode es que Isabel les saca 10 puntos en las encuestas y barrería en unas elecciones", que ya está tardando en convocarlas. "Ya sabemos que buscan la cabeza de Isabel. Los estamos esperando a puerta gayola". Pues Isabel, recuerda lo que le pasó a Rajoy por confiarse y no actuar a tiempo. Toma nota.

El País

"El PP se instala en el rechazo y vota contra el plan para activar la Justicia". Para controlar a la justicia, mejor dicho. El periódico es la muestra en papel de la cacería desatada contra Ayuso en los medios del Gobierno. "Polémica por el uso de Díaz Ayuso de dos apartamentos de lujo". "La polémica del alojamiento de la presidenta de Madrid revienta la estrategia del PP". De que Calvo use un ático del Estado no dice nada. La izquierda mediática y política intenta esconder en el apartamento de Ayuso los miles de muertos que provocaron sus manifestaciones del 8-M y su negligente gestión que ha provocado que España sea el país con mayor número de sanitarios contagiados. A Iglesias no le caben en su mansión de Galapagar los miles de cadáveres de ancianos muertos en las residencias que están bajo su responsabilidad. Pueden desgañitarse, pero nada borrará de sus conciencias tanta muerte y la miseria que ya está aquí. No hay apartahoteles de humo para ocultarlos.

ABC

"Solo el 5% tienen anticuerpos contra el virus". Vamos, que los españoles seguimos en riesgo de contraer la enfermedad y el Gobierno sigue sin hacer test. Vaya panda de ineptos nos ha tocado en suerte.

Bieito Rubido vuelve a clamar en su Astrolabio, como todos los días, contra la pérdida de libertades. "Damos por hecho que determinadas situaciones nunca nos van a afectar, que solo sucede en lugares remotos. En España, ningún agente osaría, por ejemplo, reprimir a una persona que llevase la bandera de nuestro país. Es más, que la policía ni siquiera amonesta a quien porta la enseña ilegal republicana (...) Ojo con la libertad en España, que está en serio riesgo".

Insiste en el editorial. "El presidente se ha propuesto aprobar el decreto de alarma durante un mes, prolongando así una situación de excepcionalidad que le permitirá gobernar sin rendir cuentas al parlamento, mantener confinada a capricho a la ciudadanía, y restringir libertades de modo arbitrario con aval parlamentario". Y aquí todos tragando. "La pérdida de garantías democráticas empieza a ser exasperante y lo dramático es que Sánchez siga sacando adelante sus votaciones". "Sánchez sigue chantajeando a los españoles" y "ganará un mes de poder absoluto". "España perderá un mes, otro mes, en manos de un gobierno autoritario".

Merece la pena detenerse en la columna de Álvaro Martínez sobre Simancas, que dijo sin despeinarse —es un decir, está calvo— que "la cifra de fallecidos y contagiados por coronavirus es tan alta en España porque está la Comunidad de Madrid". Lo dijo en Al Rojo Vivo y Ferreras le contestó raudo y veloz que la culpa de los altos contagios en Madrid la tuvo la dichosa manifestación del 8-M, que Sánchez e Iglesias y todo el gobierno social comunista cargan sobre sus espaldas miles de muertos y contagiados por el caprichito feminista. Que no, tontos, que lo de la respuesta de Ferreras es un fake. Lo otro no, es la pura verdad.

Pero Madrid no se rinde, ni se rendirá aunque la policía de Marlaska dispare a matar o nos meta a todos en prisión. "Crece la protesta contra el gobierno social comunista. La madrileña calle de Núñez de Balboa se ha convertido en el foco más irreductible de la protestas contra el gobierno de Sánchez e Iglesias. Una cacerolada que va creciendo en número e intensidad, y que reúne a centenares de personas" que piden la dimisión de Sánchez, libertad, y la caída del gobierno comunista. "Y el grito va prendiendo también en otras zonas de la capital para exigir responsabilidades a unos gobernantes que no han sabido proteger a la población y que amenaza con lleva a España a la ruina". ¿Qué? ¿También van a esconder las protestas en el apartamento de Ayuso? ¿Se atreverá Marlaska a ordenar cargar contra los ciudadanos desprotegidos? Venga, Marlaska, enséñanos de lo que eres capaz, además de arrastrar por el fango tu condición de juez y el juramento que hiciste de proteger los derechos de los ciudadanos.

La Razón

La portada de La Razón es un mural que explica la cacería contra Ayuso. "Sesenta días alarmados". En arresto domiciliario. "Sánchez constata su debilidad parlamentaria y la inestabilidad de la coalición. Su objetivo: resistir". Pues no se ve la debilidad ni la inestabilidad por ningún sitio. Saca adelante lo que le da la gana. "La otra Gran Depresión: el confinamiento volatiliza 134.000 millones del PIB". "Los bandazos de Sanidad: test y mascarillas fake y récord de sanitarios infectados". Con esta cadena de despropósitos cómo no buscar un apartamento donde ocultar tanto desastre.

Como dice Jorge Vilches, "la coalición hace abuso de poder. Si fuera por el gobierno, la situación duraría todo el mandato". "El social comunismo sabe que para que la suspensión de la libertad sea posible tiene que controlar a la prensa y la opinión de la ciudadanía". Ya están en ello. "El estado de alarma se está utilizando para suspender la libertad y poner las bases de un sistema autoritario, la nueva normalidad. Va siendo hora de terminar cuanto antes con esta declaración, porque corremos el riesgo de que lo que tengamos que recuperar con el tiempo sean la democracia y la libertad". Ese riesgo ya esta aquí. Habrá heridos, habrá detenidos. Es el momento de defender la democracia que nos ha arrebatado el gobierno social comunista bolivariano.

Julio Valdeón escribe a Mikel Arteta y le pregunta sobre Ayuso. "Creen que Ayuso en el eslabón más débil. Querrán tapar así sus miserias, pero cualquier crítica a Ayuso languidece tanto frente a las negligencias del gobierno de Sánchez que hay que tomárselo a risa. Y así se la tomarán sus votantes". Y que pierdan toda esperanza, "este gobierno será conocido como el de los 30.000 muertos". Por mucho que los quieran esconder en un apartahotel.