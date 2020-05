Echenique pide a Almeida que no sea "el alcalde de los ricos" y actúe contra los manifestantes

Podemos, partido que forma parte del Gobierno de España, quiere que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "actúe" ante quienes en los últimos días han protestado contra el Gobierno en la calle Núñez de Balboa, en el Barrio de Salamanca de la capital.

En una rueda de prensa este jueves en el Congreso de los Diputados, el portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, se dirigía directamente a Almeida para pedirle que "rectifique" ya que, afirmaba, "no puede ser el alcalde los ricos" en referencia al alto índice de renta per cápita del barrio en concreto, sino que "tiene que ser el alcalde de todos los habitantes de la ciudad" aseveraba.

Todos sabemos que, si las peligrosas "manifestaciones" de ayer hubieran sido en un barrio obrero, toda esa gente estaría identificada y multada. El Alcalde de Madrid (y la Presidenta Ayuso) deben rectificar y las autoridades deben actuar. Las normas también son para los ricos. pic.twitter.com/1w7MXUt5XL — @pnique) May 14, 2020

Y es que para el dirigente morado, es obvio que si esas protestas se hubieran producido en otro lugar, la actuación de las Fuerzas de Seguridad, afirmaba, habría sido distinta. "Creo que todo el mundo sabe que si la manifestación, por llamarla de alguna manera, que vimos ayer, se hubiera producido en un barrio popular, en un barrio obrero, en estos momentos toda esa gente estaría identificada y estaría multada" señalaba.

Para Echenique, "la gente por supuesto que tiene derecho a manifestarse, pero hay que hacerlo cumpliendo las directrices de la autoridad sanitaria. No podemos poner en peligro lo que hemos conseguido como sociedad, generando, provocando este tipo de aglomeraciones".

"Agradezco que sea de los ricos que me haya votado"

"Desconocía que Pablo Echenique me votara porque como vive en el barrio de Salamanca supongo que será de los ricos que me vote", ha contestado, tirando de ironía el alcalde de Madrid al ser preguntado por esRadio acerca de estas declaraciones del dirigente morado. "¿Pablo Echenique no vive en el barrrio de Salamanca? Tengo la seguridad de que vive allí. Agradezco que sea de los ricos que me haya votado por ser del barrio de Salamanca y espero no haberle defraudado".

Ya en un tono más serio José Luis Martínez-Almeida ha señalado que "quien siga la trayectoria y las declaraciones de Pablo Echenique sabe perfectamente que es una persona que no aporta, que no construye en la sociedad, que no es capaz de tener ninguna capacidad de diálogo y de consenso ni de acuerdo y, por tanto, yo de las personas que no aportan en este momento trato de prescindir".

Y es que Echenique llegó a vivir en el barrio de Salamanca. En concreto en una casa situada junto al metro de Diego de León. Es más, el Ayuntamiento entonces dirigido por Manuela Carmena abrió un expediente contra él al haber instalado cámaras y aire acondicionado sin permiso municipal. Desde hace un tiempo, el portavoz parlamentario de Podemos vive en el madrileño barrio de Fuencarral.

Echenique presume del impuesto a las "grandes fortunas"

Al inicio de su comparecencia, y refiriéndose a la Comisión parlamentaria para la Reconstrucción que se ha puesto en marcha los últimos días, que preside el diputado socialista Patxi López, Echenique presumía de los objetivos que Podemos pretende incluir en la misma, como el Ingreso Mínimo Vital o el impuesto a las "grandes fortunas".

Lo hacía para asegurar a continuación, en línea con lo que había dicho previamente en Twitter, que por impulsar ese tipo de medidas "puede ocurrir que Vox nos convoque manifestaciones de clase alta, donde veamos a personas golpeando señales de tráfico con palos de golf, pero independientemente de que eso pueda pasar y de que esa reacción pueda existir, nosotros tenemos claro que hay que cumplir el artículo 31 de la Constitución Española y que la demanda de una mayor justicia fiscal existe y es de cambio consenso en la sociedad" concluía.