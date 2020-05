El Gobierno firmó el informe técnico para dejar a Madrid en la fase 0 tres horas después del anuncio

El Gobierno de Pedro Sánchez firmó el informe técnico preceptivo para dejar a Madrid en la fase 0 de la llamada "desecalada" de la pandemia del COVID-19, tres horas después de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, hicieran el anuncio en rueda de prensa.

Este sábado, el diario El País publicaba el citado informe que tendría que haber sido estudiado previamente para decidir que Madrid no podía pasar de fase y con el que el Gobierno justifica que Madrid no está preparada porque "no está lista la atención primaria". En la página 4 del documento, se aprecia la firma digital de la directora general de Salud Pública, María Pilar Aparicio Azcárraga, con la hora 21:57 horas, es decir, 3 horas después que el Gobierno lo anunciara en rueda de prensa.

Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, "si el informe fue presentado tres horas después del anuncio, esto quiere decir que la decisión fue tomada antes del informe y que este documento de 4 páginas podría haber sido presuntamente elaborado a posteriori".

Dicho documento señala que "la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo importante respecto a la semana pasada para reforzar su capacidad diagnóstica y su sistema de detección precoz y seguimiento de contactos en Atención Primaria. Sin embargo, es necesario que su sistema se consolide en los próximos días para mayor seguridad y que se pueda visualizar su completa capacidad de detección, diagnóstico, aislamiento y seguimiento de casos confirmados y sus contactos".

La orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad apunta que "la modificación de las medidas relativas a los lugares, establecimientos, actividades y desplazamientos afectados por el estado de alarma se formalizará, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4.3, 7.6 y 10.6 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el titular del Ministerio de Sanidad, que emitirá las correspondientes Órdenes, previo informe de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación a través de la Secretaría General de Sanidad".

La motivación denominada doctrinalmente "in aliunde", consiste en fundamentar el sentido de un acto administrativo en base a informes obrantes en el expediente administrativo y cuyo fundamento legal se encuentra en el art.88.6 De la Ley 39/2015: "La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma."

El informe publicado por El País se ha enviado a la Comunidad de Madrid hoy mismo. "Esos informes deben constar en el expediente administrativo y el destinatario haber tenido cumplido acceso al mismo para satisfacer las exigencias de la motivación", apuntan las mismas fuentes.

Documento del Ministerio de Sanidad sobre Madrid.

Ayuso pide "transparencia"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pedía ayer "transparencia" al Gobierno central y saber los nombres de quiénes "deciden que tantas personas se vayan a la ruina", ya que la región entra en "una fase complicada, porque el problema económico empeorará el futuro del conjunto del país".

"No nos dicen quién ha tomado esta decisión (de permanecer en la fase 0), bajo qué criterios, qué personas están decidiendo en el Gobierno que tantas personas se vayan a la ruina", decíaAyuso este sábado en una rueda de prensa telemática en la que ha estado acompañada por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.