Ciudadanos enfría su apoyo al Gobierno: "Es imprescindible que la prórroga no sea de un mes"

Con Inés Arrimadas de baja ante su inminente maternidad, y con el portavoz parlamentario adjunto, Edmundo Bal, como nuevo hombre fuerte del partido, tras incorporarse justo este lunes a la Ejecutiva Permanente, Ciudadanos encarece el precio de su apoyo al Gobierno, al que hasta ahora ha respaldado siempre, a diferencia de los otros partidos de la oposición, PP y Vox, en las prórrogas del estado de alarma.

En una rueda de prensa telemática desde la sede central del partido naranja, Bal dejaba claro en primer lugar que para que se vuelva a dar el sí de los diez diputados de su grupo será "imprescindible" que la nueva prorroga no sea, como pretende Pedro Sánchez, de un mes, cuando hasta ahora habían sido de quince días.

Ya la semana pasada cundió el malestar en el cuartel general naranja cuando se conoció esta pretensión de cambiar los tiempos, de la que Arrimadas, como se encargó de dar a conocer su equipo, no había sido informada por el presidente del Gobierno en la entrevista telemática que ambos mantuvieron. La prórroga, decía Bal, tiene que ser por un periodo "razonable" que cifraba en los quince días "que se estaban dando hasta ahora. No entendemos cómo se justifica un cambio", aseveraba.

"La mesa de la vergüenza"

Por otra parte, Bal advertía al jefe del Ejecutivo de la inconveniencia de trata de mantener el apoyo de Ciudadanos y, al mismo, tiempo, activar la mesa de negociación exigida por los independentistas, de la que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, hizo depender la pervivencia de la legislatura durante el debate de investidura de enero, antes del estallido de la crisis de la civid-19. "Sin mesa no hay legislatura", repitió con énfasis el dirigente republicano desde la tribuna de oradores.

Con parecido énfasis, Bal, que el miércoles volverá a defender en el Congreso la posición de su grupo, lanzaba este lunes su particular aviso a Sánchez: "Tiene que ser consciente de que sólo tiene 155 escaños junto con Unidas Podemos. Si elige a ERC, hablando de la mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos, y no se puede condicionar al estado de alarma. Si habla de esa mesa de la vergüenza, que lo que va a hacer es otorgar privilegios contra la igualdad de todos los españoles, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera" concluía tajante.