El PSOE se aferra ahora a la "mayoría silenciosa" aunque admite preocupación por las protestas contra el Gobierno

Casi tres meses después de iniciarse la pandemia, el PSOE ha recuperado la actividad de sus órganos internos al margen de la Ejecutiva con la celebración de su Consejo de Política Federal, el órgano territorial del que son miembros todos los barones autonómicos que este lunes han brindado un cierre de filas total a la gestión de su presidente, Pedro Sánchez. Una reunión en la que el también secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, les ha avanzado que la nueva prórroga consolidará la fórmula de la cogobernanza pero sin concretar en qué aspectos concretos, como ha explicado el presidente del órgano, el barón y presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Preguntado por Libertad Digital por las protestas en las calles durante los últimos días, Vara ha admitido que "me preocupa siempre que la gente se manifieste porque se pone de manifiesto malestar", pero "me preocupa más cuando se saltan la prohibición de respetar los 2 metros de distancia". Una crítica a las manifestaciones en las calles que Vara consideró minoritaria respecto a la "mayoría silenciosa" que existe en España.

El dirigente socialista rescató así el término que popularizó el ex presidente del Gobienro, Mariano Rajoy. "La manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. Esa mayoría silenciosa no está en esas manifestaciones". Vara acompañó su afirmación de la siguiente reflexión sobre la posibilidad de que se pudieran convocar elecciones en el corto plazo: "Si alguien piensa de verdad que porque haya elecciones dentro de cuatro meses todo va a cambiar, se equivoca" porque "no hay movimientos entre bloques" como consecuencia de que "desgraciadamente el centro político desapareció en España".

De esta forma, "lo que gane el PP lo perderá Vox o Ciudadanos. Lo que nosotros ganemos lo perderá Podemos, lo que gane Podemos lo perderemos nosotros. Y habrá un bloque que no se mueva que son los independentistas. ¿De verdad alguien se piensa que porque hubiera dentro de tres meses elecciones las cosas iban a cambiar?".

Motivo por el que Vara recomendó buscar "espacios de encuentro" entre esos bloques que, a su juicio, demanda la ciudadanía: "Lo que oímos por las calles y lo que sentimos en las casas es una frase: poneros de acuerdo, por favor, poneros de acuerdo. Hay una parte importantísima de la ciudadanía que no va a entender que no lo haya".

Y de ahí que el Consejo de Política Federal de este lunes se haya producido para abordar dos cuestiones. De un lado, el proceso de desescalada por territorios; del otro, los pactos de reconstruccion que el PSOE quiere impulsar en todas las comunidades autónomas para abordar el día después de la pandemia.