Tezanos dice que no hay que fiarse de las encuestas y ensalza las que hace La Sexta

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) está en el ojo del huracán desde que el socialista José Félix Tezanos asumió el mando en junio de 2018. Pero la polémica ha aumentado varios niveles más tras ir haciéndose públicas las encuestas que se han hecho durante la pandemia del coronavirus. Sobre todo por aquella pregunta en abril sobre si los ciudadanos españoles eran partidarios de limitar la libertad de prensa para combatir los bulos o noticias falsas.

Tanto el PSOE como sus socios del Podemos han tratado de impedir por todos los medios que el máximo responsable del CIS compareciera para explicar estas polémicas en el Congreso de los Diputados, pero los partidos de la oposición forzaron la máquina y consiguieron salirse victoriosos. Es por eso por lo que Tezanos se ha visto obligado a comparecer este martes en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

Allí ha defendido su gestión a capa y espada, tratando incluso de dar lecciones de sociología de forma permanente a los portavoces de todos los partidos que no forman parte del Gobierno. Eso sí, no ha conseguido evitar dejar algunas perlas más que llamativas, como que los partidos políticos no deben fiarse de las encuestas. Algo llamativo teniendo en cuenta que dirige un centro dedicado a hacer encuestas y que él mismo se ha ganado la vida haciendo encuestas.

"No confíen ustedes en las encuestas porque son un modelo de medición muy relativo. El fetichismo sobre las encuestas puede llevar a errores notables porque todas tienen un margen teórico de error y según el número de entrevistas este margen de error puede ser muy amplio", ha dicho durante su comparecencia. "Lo sorprendente a veces es acertar", ha añadido a continuación.

Tezanos ha defendido los resultados de las encuestas del CIS y ha puesto en dudas las que se realizan por encargo de los medios de comunicación. "Se llama encuestas a todo. Pero también se llama coche al cochecito infantil en el que va el niño dándole a los pedales, y a un Mercedes estupendo", ha afirmado. Tras esto, no ha tenido reparo en ensalzar las encuestas de La Sexta, a las que sí ha calificado como fiables.

Sobre las dudas que las mismas generan en la oposición, ha pedido a esos parlamentarios que continúan con las mismas, para que no rectifiquen y sigan perdiendo las elecciones. "Si siguen así, van a volver a perder las elecciones. Y no quiero que rectifiquen", ha bromeado el ex miembro del Comité Federal del PSOE, que ha tratado de disculpar su parcialidad diciendo que "nadie es independiente" y que "casi todos los presidentes del CIS han sido políticos".

Como no podía ser de otro modo, ha entrado a justificar la polémica pregunta sobre la libertad de prensa y el control de los bulos o noticias falsas. Sobre la misma ha dicho que tal vez estuvo "mal redactada" y que el Gobierno no le pidió que la metiera en el cuestionario, a la vez que ha seguido justificando que se incluyera en el barómetro. Tras esto, ha afirmado que él esperaba que la respuesta abrumadora hubiera sido en defensa de la libertad y no a favor de la censura.

Dimisión de Tezanos

Los partidos de la oposición, sobre todo el trío formado por Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han pedido a Tezanos durante la comisión en el Congreso de los Diputados que abandone la dirección del Centro de Investigaciones Sociológicas porque en menos de dos años al frente del mismo ha conseguido acabar con todo el prestigio que el centro se había ganado en los últimos cuarenta años.

El popular José Antonio Bermúdez de Castro ha dejado claro que su partido no cuestiona ni la competencia académica ni critica por "sus ideas socialistas" a Tezanos, sino por su "falta de neutralidad e imparcialidad" en el ejercicio de su cargo y por haber convertido el instituto sociológico en un "instrumento más al servicio de la propaganda del Gobierno". "Si el CIS quiere recuperar el crédito y el prestigio perdidos, usted no puede seguir", ha añadido.

En parecidos términos se han expresado los dos portavoces de Vox que han participado en la sesión, José María Sánchez García y Carlos José Zambrano, que han pedido la dimisión de Tezanos para "poner fin a la historia de desprestigio" del organismo que preside desde que decidió supeditarlo a "intereses partidistas", incluso "manipulando y guiando" la intención de voto de los españoles.

Por un camino más suave ha ido el portavoz de Ciudadanos, que ha afeado a Tezanos el uso político que está haciendo del centro sociológico. A las críticas al actual director del CIS también se han unido otros partidos de la oposición, que han llegado incluso a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, como es el caso de Más País, o partidos independentistas como el PdCAT o EH Bildu.