Sanidad felicita a la Comunidad de Madrid por sus avances y se inclina por permitir su pase a la fase 1

Tras la reunión bilateral entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid mantenida este jueves por tarde, desde la administración dirigida por Isabel Díaz Ayuso aseguran que el encuentro "ha ido bien y ha transcurrido con cordialidad", lo que desde la región traducen en que este viernes se confirmará su pase a la fase 1 de la desescalada, explican fuentes populares.

Aseguran desde la CAM que en esta reunión, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, "ha reconocido las capacidades de la Comunidad de Madrid y especialmente su sistema de detección precoz de casos sospechosos".

Eso sí, desde la región quieren ser prudentes y recuerdan que "el Ministerio nos ha comunicado que se pronunciará sobre el cambio de fase mañana" y piden "responsabilidad individual de cada español en el proceso de desescalada".

Illa lo avanzaba por la mañana

Un más que probable pase a la fase 1 que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya avanzaba a mediodía en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. En su discurso, aseguraba que "espera" que "en los próximos días", la "mayor parte de nuestro país" haya entrado en la fase 1 del plan de desescalada.

"El Gobierno estableció que se declararía el luto oficial en el momento en el que la mayor parte de nuestro país hubiera entrado en fase 1, lo que esperamos que suceda en los próximos días. Y el Gobierno trabaja también para que, en cuanto se den las condiciones de salid pública adecuadas", se pueda hacer un homenaje colectivo.

Hace cuatro días, el pasado lunes, Fernando Simón se expresaba ya favorable a este avance de Madrid en la desescalada. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias destacaba que la Comunidad de Madrid está trabajando a "un ritmo que no había visto nunca" y añadía: "No me sorprendería que la solicitud que haga hoy Madrid pueda avalar el paso a la siguiente fase, si los datos son adecuados, si las capacidades son adecuadas, si se ha iniciado su implementación y se muestra que está bien consolidados no habría problema".

Ya este jueves Simón ha insistido en que las decisiones de cambio de fase se toman sobre informes técnicos, de la manera "más objetiva posible" y sin que influyan presiones externas como "imágenes puntuales o percepciones personales".

Tercera vez que la CAM lo solicita

Se trata de la tercera vez que la CAM solicita el cambio de pase tras dos polémicos rechazos que han culminado con la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso en los tribunales. La presidenta madrileña anunciaba este miércoles la interposición por parte de la Comunidad de Madrid de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra la decisión del Ministerio de Sanidad de denegar a la CAM el cambio a la fase 1.

En la actualidad, sólo la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y una parte del territorio de Castilla y León, incluidas sus capitales de provincia, permanecen en la fase 0, pero todas piden progresar a la fase 1 a partir del lunes.