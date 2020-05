'El País' da un puñetazo en la mesa y pide la cabeza de Iglesias

El Mundo

"El pacto secreto con Bildu debilita aun más a Sánchez". "El presidente negoció a espaldas de los ministros y Calviño estalla", eso sí no dimite, será por no darle el gusto a Iglesias. "Los empresarios suspenden el diálogo social". ¡A la mierda, no aguantamos más!, le dijeron más o menos al gobierno.

El editorial de Rosell rezuma desprecio hacia el presidente indecente. "Cada vez que se siente acorralado, el hombre que ostenta actualmente la presidencia del gobierno redobla el desafío, huye hacia adelante, dejando tras de sí un reguero de promesas rotas y aliados frustrados". "A la ansiedad por la incertidumbre sanitaria y la devastación económica, han de añadir los ciudadanos la demencial ineptitud y el agresivo radicalismo de la coalición dirigida por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; este ejecutivo es parte fundamental del problema y no de la solución". Eso lo tenemos claro hace tiempo.

"Nada hay de progresista en el legado de Sánchez, solo el brutalismo narcisista de un aventurero sin escrúpulos que ha traicionado los últimos principios de un partido irreconocible, con el silencio cómplice de algunos ministros y el gemido impotente de algunos barones", otros despreciables cobardes. "A partir de este momento, Sánchez se cierra otras puertas y se condena a apurar hasta las heces la vía populista y separatista, en abierto desprecio del interés general de los españoles", que no le ha interesado nunca, por otra parte.

"El presidente ha prostituido el valor de su palabra a la vista de todos, ocultando el enjuague con Bildu para no malograr el apoyo de Cs y desairando al PNV con los herederos de ETA". "El espectáculo es inenarrable. El crédito de España ante el mundo se hunde. La seguridad jurídica se esfuma. La factura de la crisis se dispara. Y la recuperación, bajo semejante gobierno, se pospone sine die". Vamos, que si le tiene delante le escupe en la cara con mascarilla o sin ella.

Federico Jiménez Losantos tampoco se sorprende. Los "pistoleros de ETA" ha sido invitados a espaldas de la oposición y de medio gobierno, a unirse a las fuerzas del cambio social , utilizando la tiranía rampante que tanto facilita el estado de alarma. El PSOE vuelve a declarar España en guerra civil. En cinco meses ha hecho lo que a Chávez le costó cinco años. Vamos a la dictadura. Que no se nos olvide qué día empezó". Pues yo creía que la teníamos encima desde que Iglesias entró en el Gobierno.

Jorge de Palacio se regocija del papelón del PNV. Al dejar caer a Rajoy, "el PNV cruzó su propio Rubicón sumándose al ruido ideológico de la izquierda. Paradójicamente, hoy es el gobierno de PSOE y Podemos el que pone al PNV en el punto de mira como la derecha a batir en el País Vasco". Merecido se lo tiene. Su traición sólo es comparable a las de Sánchez. Van a maldecir el día que le clavaron el puñal en la espalda a Rajoy.

El País

El cabreo de El País es morrocotudo. "El pacto con Bildu abre fisuras en el gobierno y confunde al PSOE. Lleva el editorial a portada, algo que sólo hace cuando considera un acontecimiento de vital importancia.

"Ni en el fondo ni en la forma tenía sentido un acuerdo que, a cambio de una abstención irrelevante, ha destruido el mermado crédito negociador del Gobierno, lo ha dejado parlamentariamente a la intemperie y ha concitado en su contra un sentimiento de estupor, tanto por el diletantismo de firmar lo que firmó, como por el desorden interno que evidenció la rectificación y la rectificación de la rectificación, llevando al paroxismo la inseguridad jurídica". Menuda manta de hostias.

"Este movimiento político no puede ser despachado por el Gobierno como simple torpeza o error de coordinación, puesto que ha comprometido gravemente su capacidad de articular cualquier mayoría parlamentaria que no pase por el reconocimiento de su extrema debilidad ante socios ávidos de explotarla sin límites". Lo que ha hecho Sánchez "podría colocar a la totalidad del país ante una fractura política y social inmanejable".

"El Gobierno no puede seguir basando su estrategia en cerrar filas contra esa oposición montaraz (el PP, claro) para excusarse de lo que no hace y debería haber hecho, que era buscar un acuerdo parlamentario acorde a la magnitud de los desafíos" porque la coalición con Podemos "es una mera yuxtaposición de partidos mal avenidos". Lo ocurrido en las últimas horas, "evidencia una fractura sin precedentes entre el vicepresidente Iglesias y el resto del Gobierno".

"Esta vez las cosas han ido demasiado lejos, y la única manera en la que podría contener la hemorragia política provocada por el acuerdo sobre la reforma laboral en un contexto impropio y con un socio inadecuado es depurando responsabilidades. De no hacerlo con urgencia, será el propio presidente Sánchez el que se arriesgue a perder toda cobertura, llevando al país a una vía muerta institucional cuando lo que requiere es emprender cuanto antes el largo y doloroso camino que le queda por recorrer". ¿Está sugiriendo El País que Sánchez se quite a Iglesias de encima? Lo veremos en las próximas horas. Ya hay quien interpreta que sí.

ABC

"Desgobierno". "Sánchez oculta a los ministros de su partido el acuerdo con Bildu mientras Iglesias desafía a Ferraz al bendecir a Otegi y sondear el indulto a los presos del 1-0". Nuevo órdago de Iglesias a Sánchez. ¿Volverá a ganar el podemita? Tachán, momentos de gran emoción.

Dice el editorial que no podemos seguir así. "El continuo ejercicio de trilerismo político de Pedro Sánchez ha llegado a un punto insostenible que debería obligar a quienes lo sustentan en el poder a abandonarlo de inmediato. Y ya ni siquiera por ser un mentiroso compulsivo o un peligro para la democracia, sino por ese comportamiento moralmente atávico que le ha llevado a permitir que Otegi presumiese ayer de tener secuestrados a los españoles". Y si de algo sabe el terrorista es de secuestros.

"Todo en torno a Sánchez es un fraude, pero ha llegado a un punto en el que la votación para perpetuar el estado de alarma, y su traición posterior a sus ministros, a los sindicatos, a los empresarios y a los ciudadanos, obliga a una reflexión ética a quienes le rodean para rectificar cuanto antes. Porque lo ocurrido les retrata como peleles a las órdenes de un irresponsable que está desguazando España". Eh, Arrimadas, va por ti.

"Sánchez reúne méritos sobrados para ser apartado democráticamente del poder". Como si eso fuera tan fácil, sí se pudiera ya lo habríamos hecho. ¿Cómo es posible que Sánchez presuma de dirigir un mando único, cuando un día es el PNV, otro ERC, otro Bildu y siempre Iglesias, quien manda?". A ver si esta vez reacciona y se da cuenta de que, o se carga a Iglesias o Iglesias se lo carga a él.

La Razón

"Bronca en Moncloa: de la dimisión de Calviño a la soberbia de Lastra. El gobierno culpa a la portavoz del PSOE, que se negó a rectificar". Venga ya, Lastra será una radical y una impresentable, pero es el último mono.

El desbarre de ayer "ha generado un malestar y un revuelo que lo abarca todo". Sánchez "logró una unidad inusitada en estos tiempos. Un consenso contra Sánchez de todas partes". "La tormenta se tornó en huracán".

Dice el editorial que Pedro Sánchez "no lo puede hacer peor". "El sainete de la reforma laboral es la última demostración del oportunismo de Pablo Iglesias, siempre atento a la hora de llevar a los socialistas al límite de sus contradicciones". Ya lo sabía cuando lo metió en su cama.

José María Marco explica las consecuencias de la irresponsabilidad de Sánchez. "El solo anuncio multiplicará el paro: por la inseguridad jurídica a medio plazo y porque si alguna empresa piensa que no le queda más remedio que despedir, lo estará haciendo ya, antes que la nueva legislación se ponga en marcha". Así que ya sabéis queridos votantes y simpatizantes podemitas, seréis los responsables de la oleada de desempleo que se avecina y de la pobreza de miles de familias.