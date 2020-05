Las discrepancias entre los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez están quedando cada día más patentes. Incluso, empiezan a lanzarse dardos de unos a otros sin ningún tipo de disimulo. Un nuevo ejemplo ha tenido lugar este viernes, durante la comisión de Defensa del Senado, en la que Margarita Robles no ha tenido reparo en lanzar un duro golpe a Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente segundo del Ejecutivo.

El escenario era el propicio. Rodeada de los portavoces parlamentarios en materia de Defensa, precisamente el ministerio del que ella es titular, no ha dudado en dar una dura respuesta al comentario que hiciera Iglesias hace unas horas, poniendo en duda que éste fuera el momento adecuado, según dijo, aunque no sea cierto, de gastarse 2.100 millones de euros en blindados en plena crisis sanitaria. Hablaba del último acuerdo para reactivar el programa del 8x8.

Margarita Robles, sin llegar a nombrar a su compañero de asiento en el Consejo de Ministros, aunque no de partido político, se ha mostrado tajante. "Algunos lo hacen desde la mejor intención, pero quizá hablan sin conocimiento. No se puede decir que en plena crisis sanitaria estamos gastando 2.100 millones de euros. No se sale al mercado a ver qué hay por ahí y gastamos el dinero", ha dicho en un tono evidentemente molesto.

Ha recordado que el proyecto del programa 8x8 Dragón se inició en el año 2007 cuando quedó en evidencia que los vehículos que se utilizaban en misiones en el exterior como Afganistán o Líbano, los veteranos BMR, no eran ya lo suficientemente seguros para su uso. Y que tanto los gobiernos del PSOE y del PP que ha habido desde entonces han tratado de sacarlo adelante, pero no lo han conseguido. De hecho, se ha convertido en una auténtica pesadilla.

"Estamos en 2020 y no se ha hecho realidad. Es una prioridad para el Ejército de Tierra. Este programa durará hasta 2030 y se irá pagando poco a poco. Nadie ha salido a comprar al mercado. Nadie se ha gastado ayer 2.100 millones de euros en unos vehículos que tardarán 11 años", ha insistido la ministra, que después ha ido directamente a la línea de flotación del discurso de Podemos: "Va a permitir que los trabajadores de las Fuerzas Armadas vayan más seguros".

"Este programa también supone un impulso a la industria y a la creación de puestos de trabajo en un momento en el que es necesario una reactivación económica. Creará 600 empleos directos y 1.600 indirectos. Va a permitir que una parte de la industria española pueda trabajar. Supone un alivio absoluto en comarcas de Asturias, por ejemplo, donde sin él se cerrarían industrias. También de Sevilla o de algunas comarcas del País Vasco", ha añadido.