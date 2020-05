El jefe de prensa de los Mossos se mete ahora con el arzobispo Omella porque no tuitea en catalán

Joan Maria Piqué, jefe de prensa de la consejería de Interior, vuelve a la carga. Tras abogar por una guerra civil para lograr la independencia el pasado 2 de mayo en un mensaje de Twitter que retiró al rato, ahora le ha tocado el turno de recibir al arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella. ¿Su pecado? Que en el perfil de la red social no utiliza el catalán para dirigirse a sus seguidores.

El director de comunicación de los Mossos no es precisamente un tipo diplomático y a pesar de declararse "cristiano de infantería" no tiene reparos en censurar a Omella con el siguiente mensaje: "Encuentro muy fuerte que en el perfil oficial del cardenal-arzobispo de Barcelona @OmellaCardenal no haya ni un tuit en catalán. No me lo explico. Como (mal) cristiano de infantería, le pido que respete el catalán como la lengua del país, perseguida durante siglos y minorizada ahora".

Trobo molt fort que en el perfil oficial del cardenal-arquebisbe de Barcelona @OmellaCardenal no hi hagi ni un tuit en català. No m’ho explico. Com a (mal) cristià d’infanteria, li demano que respecti el català com la llengua del país, perseguida durant segles i minoritzada ara. — Joan M🎗ria Piqué ‏ن (@joanmariapique) May 24, 2020

El cardenal Omella tiene cuenta en Twitter desde el pasado mes de marzo y sólo cuenta de momento con poco más de dos mil seguidores, lejos de los 26.000 que siguen al polémico periodista que empezó en la Gaceta de los Negocios e hizo fortuna a la sombra de Mas primero y luego de Puigdemont.

Omella no ha contestado de momento a Piqué. Si por algo se ha distinguido el cardenal desde su llegada a Barcelona fue por tender puentes con el separatismo y hacer del catalán su lengua habitual de relación con los medios de comunicación. Sin embargo, esos detalles no le parecen suficientes al aguerrido Piqué, que salió reforzado de su penúltima polémica a pesar de que el sindicato de mandos de los Mossos exigió al consejero Miquel Buch su cese.