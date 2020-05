La amenaza de Sánchez: "No os hacéis idea de lo que somos capaces para salirnos con la nuestra"

El Mundo

"Las CCAA exigen no premiar a Bildu y ERC en la reconstrucción". "La oposición teme que el dinero de la reconstrucción se use para imponer el programa de gobierno". Hombre, eso que lo den por seguro.

Dice el editorial que ayer Sánchez demostró "que sí había un plan B, que varias comunidades saldrán del estado de alarma en los próximos días". "El gobierno ha estudiado al fin cómo mantener por otras vías los controles de movilidad necesario mientras siguen las fases en un escenario asimétrico como el actual. Siempre ha habido plan B, pero a Sánchez no le sonroja ser pillado en sus mentiras". Jo, Rosell, a veces me enternece tu inocencia. Sánchez no estudia ningún plan B, lo que estudia es cómo repartir premios y castigos a según qué comunidades. En cuanto a lo del sonrojo por sus mentiras, en fin, sin comentarios.

Federico Jiménez Losantos flipa con el argumentario socialista de pactar con Bildu para "salvar vidas". La verdad es que la factoría de Iván Redondo no deja de sorprender, los pistoleros salvando vidas. "El gobierno tiene en su haber moral y penal 43.000 muertos, pero la ETA tiene know how, la experiencia de matar. En Navarra, la culpa del pacto con Bildu fue de Navarra Suma. Cs y el PNV hacían innecesario el pacto con Bildu para la derogación de la reforma laboral del PP. Da igual: Casado es culpable". Son unos artistas.

"Bildu es el socio natural del PSOE y Podemos para el tercer tripartito, tras el catalán y el estatal: el PSE, Podemos y Bildu para el País Vasco y Navarra. Si la ETA salva vidas, las que condenaba el PP, según Sánchez, Simancas y Barrancas, hay que reconocerle su pericia en lo que lleva medio siglo. También socialistas y comunistas salvan ahora vidas y haciendas, así que estaban destinados a encontrarse. Al experto Simón debería unirse el experto Otegi. Y dar las ruedas de prensa en el cementerio".

Para Santiago González, el mensaje es nítido: "No os hacéis idea de lo que somos capaces para salirnos con la nuestra. Y sí, pactar con los heredero de ETA es una de ellas". Y en esto se resume el pensamiento político de Sánchez.

"La CEOE desconfía de Sánchez y no cree que reniegue de derogar la reforma laboral, es más, sospechan que Sánchez busca consolidar una alternativa con Bildu y ERC", cuenta Carlos Segovia. Unos aguilillas, los de la CEOE. Anson busca la salvación en Europa. "Los servicios de inteligencia francés y alemanes han hecho llegar a Macron y Merkel información precisa sobre lo que Pedro Sánchez significa". Para eso no hace falta una gran labor de espionaje, basta un poco de hemeroteca. "Las condiciones de Merkel y Macron para verter el maná sobre España pasarán de hecho, según los especialistas, por la eliminación de ministros comunistas en el Gobierno de Sánchez, lo que puede suponer la quiebra de la actual alianza". El que no se consuela es por que no quiere.

El País

De forma milagrosa, ha desaparecido toda la furia desatada la semana pasada tras el anuncio de la reforma laboral. ¿Qué? ¿Les han untado bien? Así que vuelve a ser el periódico soso a favor del poder. "Sánchez ofrece a las comunidades acortar las fases de desescalada. El presidente prevé prorrogar el estado de alarma pero contempla que queden excluidas partes del territorio". Se admiten apuestas. País Vasco, excluida, Cataluña, depende de si ERC vuelve al redil, Madrid será la última.

Tras los incendiaros editoriales de la semana pasada pidiendo la cabeza de Iglesias, vuelve la costumbre de largarse al extranjero. Netanyahu y Boris Jonshon, tocan hoy. Apenas hay algún articulillo contra Vox que permite permanecer despierto leyendo el periódico. Lo firma Marta Sanz. "Qué buenas semanas nos está haciendo pasar el pijerío", dice la gauche caviar. "Borja Mari, escucha, el pueblo está en la lucha". "El pijerío no duda en poner en peligro nuestra salud". Qué dura eres con Carmen Calvo, Irene Montero y demás promotoras del 8-M. Pero qué razón tienes, casi nos matan a todos. Aunque no les va a gustar que las llames pijerío, pese a que lo son. Mira que hablar de lo público e irte a la Ruber a curarte el coronavirus. Cuánto pijerío. Mira que tener a los sanitarios sin test y tú, Irene, tan podemita, acapararlos todos.

Pablo Ordaz cuenta que en el PNV están cabreados. "Urkullu, del cabreo al desconcierto. Nadie en el PNV esperaba que Sánchez hiciera eso. La jugada de Sánchez ha sentado en el PNV como una puñalada trapera". Un poco de su propia medicina.

ABC

Encuesta de los lunes. "La valoración del Gobierno cae a su mínimo". Dice el editorial que "Sánchez y su gobierno son conscientes de que la opinión pública los está acorralando por la acumulación de errores, torpezas y negligencias en la acción de gobierno de estos meses. Lo que al principio del estado de alarma pudo disculparse en aras de una unidad social y política en torno a las autoridades, hoy es un estado de crítica que desborda al Ejecutivo. El episodio del pacto con Bildu es el retrato fiel de un gobierno desesperado". Es el retrato más bien de un gobierno sin escrúpulos de ningún tipo. "Esta salida de Sánchez a la desesperada es también un intento para superar el fracaso de su ataque al PP para justificar el precio pagado a Bildu por la abstención de los proetarras". Bueno, eso ha sido para desternillarse, Iván, quillo, estás perdiendo facultades, busca algo más creíble.

A Isabel San Sebastián también le ha parecido lo de señalar al PP tan "insultante a cualquier inteligencia", por pequeña que sea, "que no merece ser comentada". Isabel lo que quiere es echar a Sánchez de la Moncloa, como tantos. Pero como eso es harto difícil, se aferra a Europa, como Anson. "Es posible que nos ayude la Unión Europa imponiendo al inevitable rescate económico unas condiciones que rompan el tándem Sánchez-Iglesias y obliguen a convocar elecciones". Soñar no cuesta dinero. Cómo andan los ánimos que rogamos que vengan de una vez los antes tan temidos hombres de negro y los vemos como salvadores. Pero ojo, como dice Carrascal y comparto, "Sánchez no se rendirá".

La Razón

Otro informe, incontables ya, de que el Gobierno sabía del peligro del coronavirus y pasó de todo para celebrar su 8-M: "Illa supo del riesgo de la covid 19 a los once días de llegar al cargo".

Julián Cabrera se sorprende de que haya sorprendido el movimiento de Sánchez con Bildu. "A ver si nos enteramos, Pedro Sánchez tiene una prioridad muy por encima de la de gobernar que no es otra más que la de ser presidente del gobierno. Eso es todo. Si algo resulta casi cómico a estas alturas de nuestra película política es que todavía nos sigamos escandalizando con los modos de actuación del actual jefe del gobierno, no solo a la hora de hacer por la tarde lo contrario de lo anunciado por la mañana, sino en la aplicación de su particular equilibrismo asimétrico temporal portátil con el único, claro y meridiano objetivo de continuar en la Moncloa". Su proyecto es "ser presidente, después seguir siéndolo y a continuación también". Y ya está, no le den más vueltas.