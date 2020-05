Las asociaciones creen que Interior pone en riesgo el prestigio del cuerpo: "No es el coronel, es la Guardia Civil"

El cese fulminante del jefe de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, tanto por el informe redactado por agentes bajo su mando en relación a la posible influencia de la manifestación 8-M en la propagación del coronavirus como por la polémica que se ha generado por el exceso de seguridad en la vivienda familiar de Pablo Iglesias e Irene Montero, no ha sentado nada bien en el seno de la institución.

La práctica totalidad de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han salido en tromba en las últimas horas para exigir al máximo responsable del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que explique públicamente cuáles son las razones que le han llevado este lunes a cesar por "falta de confianza" al alto mando, que tiene una dilatada trayectoria y es muy apreciado en la institución. Creen que se está poniendo en riesgo el prestigio del cuerpo.

"El Ministro del Interior debería aclarar ante la opinión pública los motivos que justifican la pérdida de confianza. No hacerlo supone manchar la imagen de la Guardia Civil, creando la sospecha en la opinión pública de que se debe a motivos ideológicos y políticos, afectando gravemente a la independencia y neutralidad de la Guardia Civil", apuntan desde la Unión de Oficiales, en la que califican de "duro golpe" la decisión ministerial.

Recuerdan que "un guardia civil no es un político, es un funcionario de carrera que debe actuar bajo el imperio de la Ley y en base a criterios técnicos" y que, por tanto, "no es admisible que pueda quedar sometido a los vaivenes de la política". Advierten que "aquél que lo sustituya estará bajo sospecha de ser el hombre de confianza del político" y recuerdan que todo esto pone en duda el prestigio del cuerpo: "no es el coronel, es la Guardia Civil".

La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha defendido la labor profesional del coronel. "A Coronel Pérez de los Cobos le han cesado por cumplir las órdenes de la Juez. Digan lo que digan. Es más, en un alarde de despotismo, así se ha trasmitido en el entorno del Cuerpo. Quizás quiere alguien que sirva de ´aviso a navegantes´. Le han cesado porque no quieren a un profesional independiente", aseguran.

"Al Ministro sólo le decimos que no todo vale en la vida. A la Directora General, que pasará a la historia, pero por razones bien distintas a las deseadas. A los máximos responsables del Cuerpo con capacidad de interlocución con los responsables políticos, solo decirles lo que un subordinado exige a su jefe, lealtad, al precio que sea, y esa lealtad exige la defensa del subordinado cuando no haya hecho más que cumplir con sus obligaciones", añaden.

La Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC) ha pedido al Ministerio del Interior que explique las causas del cese del coronel porque "está en juego la independencia" del Instituto Armado. "Si la decisión de sustituirle ha sido por haber actuado conforme a las leyes y normas que conforman el Estado de Derecho en el que vivimos, manifestamos nuestra más absoluta repulsa al constituir un acto arbitrario de consideraciones únicamente políticas que atentan gravemente a la trayectoria profesional de un miembro de la Guardia Civil", dicen.

"Cesar de manera arbitraria a mandos de unidades sin razón objetiva, contribuye a poner en tela de juicio la neutralidad política que debe imperar en las actuaciones que debe llevar a cabo el Cuerpo", añaden.

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha solicitado también a Interior que explique las razones del "cese fulminante" del coronel. A través de un mensaje en la red social Twitter "se ha mostrado en contra de cualquier decisión arbitraria o subjetiva que pueda condicionar la vida de un guardia civil".