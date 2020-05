El Ministerio del Interior ha tratado de sofocar con la mayor rapidez posible el incendio que se ha provocado en la Guardia Civil con el cese fulminante del jefe del Instituto Armado en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Un incendio que se ha aumentado varios grados tras la dimisión del Director Adjunto Operativo (DAO), el general Laurentino Ceña, durante la mañana de este lunes

Fernando Grande Marlaska ha reaccionado con rapidez y ha ofrecido el puesto de número dos del cuerpo, solo por debajo de la directora general, de designación política, al general Pablo Salas Moreno, que estaba dirigiendo el Servicio de Información (SIGC). Así lo ha anunciado el propio ministro durante su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, previo ascenso por el Ministerio de Defensa desde general de brigada a teniente general.

Salas tiene una reconocida trayectoria profesional, gran parte de ella ligada a la lucha contra el terrorismo. De hecho, él fue el responsable el año pasado de diseñar y ejecutar con éxito la operación Infancia Robada, que culminó en la localidad francesa de Sallanches con el arresto del dirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera. El nombre del operativo fue un homenaje a los niños asesinos en la casa-cuartel de Zaragoza en 1987.

El ministro del Interior ha actuado durante su comparecencia como si no existiese crisis alguna en el seno de la Benemérita y ha justificado las dos salidas en una pequeña reestructuración. La de Laurentina Ceña por la cercanía de su jubilación –debió ocurrir en marzo y debido a la pandemia se pactó que se retrasase a mediados de junio– y la de Pérez de los Cobos "esa política razonable de reconstrucción de nuevos equipos".

"Es un cambio, una modificación de equipos, que se produce tanto dentro de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado de Seguridad. No tiene ninguna otra razón. Es un proceso de actualización de los equipos", ha insistido el ministro, que ha mostrado su "respeto" con cualquier otro tipo de interpretación sobre el cese de Pérez de los Cobos que pueden dar las asociaciones de guardias civiles, los medios de comunicación o las asociaciones judiciales.

"El coronel Pérez de los Cobos tiene un currículum espectacular, pero en la Guardia Civil tenemos muchos hombres con un currículum espectacular. Después de más de 30 años como juez he tenido siempre muy claro cuál es la función de cualquier función del Estado. Nada va a apartarme del camino. La palabra injerencia no la conjugo, es la palabra que no conjugaré nunca", ha añadido el ministro.