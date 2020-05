Álvarez de Toledo insiste: el padre de Iglesias "es un terrorista" y compara al vicepresidente con las "folclóricas"

"Su padre militó, según dice el propio Iglesias y escribió en un artículo, en una organización terrorista llamada el FRAP. Y una persona que milita en una organización terrorista es un terrorista". Cayetana Álvarez de Toledo se ha reafirmado este jueves en las palabras que pronunció ayer en el Congreso cuando aseguró que el vicepresidente era "hijo de un terrorista".

Cabe destacar que en las últimas horas, no ha encontrado en su partido un respaldo explícito a su intervención. Miembros de la formación popular como Teodoro García Egea o Cuca Gamarra han preferido echar balones fuera cuando eran preguntados por el tema, y el presidente murciano Fernando López Miras ha asegurado en una entrevista en La Sexta que no le gustan "las alusiones personales" por parte "de ningún partido". "Ni las que hizo el señor Iglesias ni las que hizo la portavoz del PP. No me gustan las alusiones personales ni entrar en esa dialéctica ni en esa confrontación. Debemos estar a la altura de las circunstancias".

Aún así, Álvarez de Toledo ha anunciado que ha pedido que sus palabras "se mantengan en el Diario de Sesiones" de la Cámara Baja. Lo ha explicado durante un coloquio de la Fundación Internacional para la Libertad en el que ha rememorado su intervención de este miércoles en la Cámara Baja en la que Iglesias, ha dicho, "en vez de defender a su padre, dijo que iba a llamar a los abogados, como hacen las folclóricas".

"Desequilibrio de superioridad moral"

Álvarez de Toledo también ha recordado que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidió retirar sus palabras ("hijo de terrorista") del Diario de Sesiones, pero este jueves, el también socialista Patxi López, no ha querido eliminar las acusaciones de Iglesias contra Vox durante la Comisión de la Reestructuración del Congreso, donde ha dicho que el partido de Santiago Abascal "quiere dar un golpe de Estado" pero "no atreve".

"Pablo Iglesias ha atribuido intenciones a un partido político de la Cámara, y el señor presidente de la comisión no ha retirado esa expresión: para que veáis hasta qué punto sigue existiendo ese desequilibrio de superioridad moral" entre la izquierda y la derecha en España, ha denunciado.

"Un hecho fáctico como el que dije yo, se retira del diario de sesiones. Sin embargo, cuando el señor Iglesias atribuye esas intenciones no sólo no se retira, sino que se tiene que ir el portavoz de Vox" , ha añadido recordando la salida de Iván Espinosa de los Monteros de la comisión de la Reconstrucción.

Por ello, la portavoz del PP ha lamentado que "los no demócratas", sean los que repartan "los carnés de democrátas". "Lo más asombroso es que los constitucionalistas, los que defienden las libertades, muchas veces bajan la cabeza y aceptan la superioridad moral que le imponen los no demócratas", ha denunciado Álvarez de Toledo que se ha comprometido a luchar contra ese desequilibrio.