Jiménez Becerril: "Odian que hablemos de ETA. Les recuerda lo indignos que son"

El último escándalo del Gobierno social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha tenido como protagonista al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la Guardia Civil. En la sesión de control del pasado miércoles se pidió su dimisión después de que cesaran al coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe sobre el papel del Gobierno y el permiso para la manifestación del 8M en plena pandemia.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la diputada del PP y víctima del terrorismo de ETA, Teresa Jiménez Becerril, ha comentado su interpelación al ministro Grande Marlaska. Ha dicho que ella "estaba deseando decir lo que llevaba dentro" y que ayer el PP fue "la voz de los españoles". La diputada del PP dijo que está "harta" de que les traten "como menores" y por eso en la sesión parlamentaria dijeron "basta ya".

En este sentido ha recordado que los miembros del Gobierno "han pasado todas las líneas rojas" y que en Podemos "no ven gravísima toda la historia de ETA" y "eso lo ha comprado el PSOE". A Jiménez Becerril le "da asco" ver como PSOE y Bildu "se agradecen el apoyo". La diputada del PP ha dicho que "Bildu humilla al Parlamento con su sola presencia".

Sobre Marlaska, Jiménez Becerril ha dicho que le preguntó "muchísimas cosas y él contestó que no se sentía cómodo hablando conmigo, yo sigo siendo la misma y el que ha cambiado es él". Ha apuntado que tiene un "sentimiento de abandono" porque "admiraba" al ministro del Interior durante su carrera judicial. Por ese motivo cree que al PSOE y a Podemos "hay que recordarles que ETA ha matado" y que su problema es "que no tienen memoria, ni sentido de la Justicia, ni dignidad". La diputada del PP ha afirmado que "odian que hablemos de ETA. Este discurso les recuerda lo indignos que son, pone desnudo a Sánchez delante de sus vergüenzas".

Teresa Jiménez Becerril también ha hablado de cómo "han intentado tapar el escándalo" del ministro del Interior. Ha dicho que "culparon al PP del pacto con Bildu" y ahora "han intentado comprar a la Guardia Civil con la equiparación salarial que había dejado presupuestada el PP". Cree que el Gobierno "está menospreciando el honor y el amor a España que la Guardia Civil lleva dentro" y le parece "increíble" que "un magistrado cese a un comandante de la Guardia Civil porque ha cumplido la ley".

Además ha comentado cómo con este Gobierno social-comunista "parece que aquí no pasa nada" y que "vale todo" y ha enumerado alguno de los escándalos de los últimos meses como la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado o el caso Ábalos. Jiménez Becerril cree que "tenemos que hacer algo" porque "esto está afectando a muchos".

Jiménez Becerril ha apuntado que "no se trata de ETA. Se trata de España y de la democracia, que es la que nos estamos jugando" y ha señalado que "la democracia la están robando ellos". En este sentido también ha hablado de la acusación de Pablo Iglesias sobre que el PP alentaba una rebelión. La diputada popular ha dicho que "la rebelión a la que tiene que temer Iglesias es la cívica. La gente no va a aguantar todo esto que está pasando. Y creo que las víctimas tampoco, aunque no pueda hablar por todas".