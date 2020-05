El cambio de versión de Bousselham "obstaculiza" la imputación de Iglesias en el caso Villarejo

El cambio de versión de la exasesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, "obstaculiza" la imputación del vicepresidente del Gobierno en el caso Villarejo. El pasado lunes 18 de mayo, Bousselham aseguró en sede judicial que Iglesias le había entregado la tarjeta de memoria de su teléfono móvil destruida "sin ninguna explicación", después de que éste accediera a la información de la misma y la guardara durante 6 meses.

Este jueves, Bousselham remitía un escrito de 2 páginas al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, asegurando que cuando el líder de Podemos le entregó dicha tarjeta en un primer momento "funcionaba" y que luego "dejó de funcionar". Se trata de su tercera versión de los hechos.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, el cambio de versión de Dina Bousselham sobre la entrega de la tarjeta complica la posible investigación a Iglesias en el Tribunal Supremo por posibles delitos de revelación de secretos y daños informáticos. En este momento, los indicios contra el vicepresidente se sustentaban en la declaración de la exasesora, ya que no está acreditado que Iglesias destruyera la tarjeta de memoria.

En los próximos días, se esperaba que el magistrado García Castellón presentara la exposición razonada ante el Alto Tribunal para que Iglesias fuera citado como investigado por estos hechos. Antes el instructor, debe recibir un informe solicitado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

En el escrito de 2 páginas remitido al juez, Bousselham afirmaba sobre la entrega de la tarjeta de memoria por parte de Iglesias que "inicialmente cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono, y así, yo misma, con el fin de proteger mi intimidad, mi vida familiar y mi relación de pareja, accedí a los elementos de naturaleza más personal e íntimos de esta, y por ello puedo indicar que inicialmente funcionaba si bien no contraste ni analicé todo su contenido".

"Tras lo anterior", añadía, "cuando volví a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar pudiendo haber quedado la misma afectada, y es, a partir de ahí, cuando no funcionaba y no pude volver a acceder, tratando de recuperar la misma por mero interés personal, previo a ninguna cuestión judicial, procedimiento alguno, y desconociendo lo que sería la posterior aparición en un registro de los mismos materiales con igual origen en mi teléfono móvil. Es por ello que tratando de recordar hechos tan convulsos, y problemáticos para mi personalmente, he indicado que nunca pude acceder a dicha tarjeta, en la medida en que nunca tuve un conocimiento o acceso sobre la totalidad del contenido de ésta".

De Podemos a directora de laultimahora.es

El pasado 11 de mayo, Dina Bousselham abandonaba todas sus responsabilidades en Podemos, como integrante de la gestora del partido en Madrid y de las listas de la candidatura de Pablo Iglesias en la tercera asamblea ciudadana para convertirse en la directora de la web laultimahora.es, vinculada a la formación morada.

El propio Iglesias le dedicaba estas palabras en Twitter: "Dina Bousselham ha sido siempre un ejemplo de valentía, de compromiso y de trabajo riguroso. La cloaca la atacó por eso.Te echaremos mucho de menos en Podemos. Estoy convencido que tú y tu equipo haréis de la laultimahora una referencia informativa. Suerte amiga".

Días después, Podemos enviaba una carta a sus inscritos en su base de datos para abonar una cuota de al menos 5 euros para financiar dicha web: "No nos cabe duda de que hará de La Última Hora una herramienta fundamental en manos de la gente para defenderse de las fake news y recibir una información crítica de un medio que no le deba nada a nadie más que a sus propios socios y socias".