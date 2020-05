ERC garantiza la abstención en la sexta prórroga y debilita a Arrimadas en su pacto con Sánchez

En un nuevo giro de guión de los de Oriol Junqueras, y tras confirmarse, tal y como informaba este viernes Libertad Digital, los votos afirmativos de Ciudadanos y PNV para sacar adelante la sexta prórroga del estado de alarma, los de ERC mueven ficha y lejos de mantenerse en el no de las dos últimas votaciones, que les situarían ahora como socios residuales del Gobierno, dan un paso al frente y cierran con Sánchez una abstención que dilatará por última vez el estado de alarma." El Gobierno se ha visto forzado a replantear su postura tras el toque de atención de ERC en la negociación fallida por la prórroga anterior", presumen en el partido de Junqueras por el hecho de que Sánchez haya accedido a buscar el apoyo de los independentistas pese a tener garantizados los diez votos de Cs.

Aunque el respaldo de ERC ya no era necesario para el Ejecutivo, sus 13 abstenciones no serán un mero gesto de cortesía de los independentistas si bien es cierto que movimientos en el seno del Gobierno como la destitución del coronel, Pérez de los Cobos, habría allanado el camino de las negociaciones. Según un comunicado hecho público por ERC, el acuerdo con el Gobierno, forjado en conversaciones directas entre Pedro Sánchez y el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, recoge el compromiso del Gobierno a que ésta sea la última prórroga del estado de alarma -a la que no se volverá a recurrir en caso de rebrote-, la autorización en la toma de decisiones de la tercera fase de la desescalada y la garantía de que la Generalidad intervendrá en la gestión de los fondos europeos para la reconstrucción anunciados por la Comisión Europea.

Aragonès ya reclamó el jueves "poner cifras" para Cataluña del fondo de 750.000 millones de Bruselas. Lo que no figura finalmente en el documento del acuerdo alcanzado con Moncloa es el privilegio de poder gestionar el ingreso mínimo vital, aprobado en Consejo de Ministros este viernes, y que el Gobierno ya ha concedido al PNV en el País Vasco y Navarra a cambio de su sí en la votación. Sin embargo, en ERC aseguran que seguirán negociando este aspecto hasta antes de la votación de la nueva prórroga en el Congreso.

La clave: la fecha de la mesa de diálogo

La otra condición a cambio de las 13 abstenciones de ERC que tampoco recoge el texto pero que fuentes del partido de Junqueras aseguran que se sigue estudiando con el PSOE es la de poner una fecha a la mesa de diálogo. Y este asunto es el que habría acelerado las negociaciones despejando el voto de los independentistas antes, incluso de que el presidente del Gobierno comunique su intención de solicitar al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma. En ERC empiezan a sentirse cuestionados por sus socios de gobierno en Cataluña, los de JxCAT, por no haber sido capaces de conseguirlo todavía.

"A pesar de no incluirse explícitamente en el acuerdo, el gobierno español ha expresado su voluntad públicamente una vez la pandemia entre en fase de 'nueva normalidad'",destacan fuentes del partido separatista. El propio Sánchez recordaba en el Congreso el pasado miércoles a Gabriel Rufián que "el programa de Gobierno sigue vigente" y que el compromiso con el foro de diálogo entre gobiernos es firme. ERC quiere que pueda celebrarse antes del mes de agosto, prioritariamente en julio y en Barcelona.

Pese a que el acuerdo ya está cerrado, el lunes será ratificado por la Ejecutiva del partido que dará luz verde a un pacto con el que ERC busca desestabilizar el acuerdo cerrado de Inés Arrimadas con el Gobierno ya que de mantener Ciudadanos su voto a favor, sacará adelante la sexta prórroga del estado de alarma junto a la abstención de los separatistas siendo ahora el voto de Cs innecesario. Rufián no ha tardado en celebrar el acuerdo en su perfil de Twitter.

Entre la magia y el fascismo hay un punto medio. Y se llama política. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) May 30, 2020

ERC votó en contra para la actual prórroga y fue muy crítico con el Gobierno por volver a cerrar un pacto con Cs en vez de dar respuesta a sus peticiones. La negociación con Arrimadas siempre "es más barata", reprocharon los independentistas.