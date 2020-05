Sánchez evita el reproche a Iglesias y justifica las acusaciones de golpismo por las “provocaciones” de Vox

El presidente del Gobierno, pedro Sánchez, volvió a comparecer este domingo para anunciar la "sexta y definitiva prórroga del estado de alarma muy distinto" en tanto en cuanto habilita a las Comunidades Autonómicas como autoridades delegadas a partir del 8 de junio para ir levantando las restricciones provocando un estado de alarma "mucho más liviano". Medidas pactadas con PNV y ERC que votarán a favor con lo que en esta ocasión el Gobierno no se enfrenta a una votación crítica.

Pese a todo, el presidente Sánchez aseguró que entablará conversaciones igualmente con Ciudadanos, que ha votado a favor de los dos últimos estados de alarma. "Por supuesto que vamos a hablar con Ciudadanos como con otros y me gustaría apelar a todos los grupos parlamentarios" y "agradecemos de corazón a todos los grupos su apoyo al estado de alarma que de verdad ha funcionado.... ". Unas negociaciones para las que tampoco descartó a Bildu: "Hablaremos con los grupos parlamentarios que no han rechazado como PP y VOX".

Respaldo a Iglesias

Sin embargo, el principal asunto político fue la estela marcada por su vicepresidente, Pablo Iglesias, cuando esta semana acusó de "golpismo" a Vox en la comisión de reconstrucción en el Congreso. Unas acusaciones que el presidente del Gobierno ha intentado esquivar en todo momento este sábado haciendo una reflexión general de petición de "unidad, concordia y diálogo" y "evitar el enfrentamiento sin entrar en las provocaciones de algunos".

Sánchez abogó por "no caer en la provocación" y hacer "un debate más rico" y "construyamos confianza en nuestras instituciones". Preguntado expresamente por la autocrítica que hace el Gobierno sobre el papel de Iglesias, Sánchez lo liquidó con una frase: "Sin duda alguna, todos tenemos que hacer por no entrar en las provocaciones".

Preguntado por Libertad Digital si no teme la imagen que pueda provocar hacia el exterior y a los mercados que el vicepresidente del Gobierno acuse a la oposición de golpista, el presidente no quiso volver a entrar en la cuetsión: En conversación informal con periodistas, Sánchez restó importancia a la polémica porque Iglesias "se ha disculpado" y asegura que "no hizo falta llamarle" porque él anticipó esa supuesta disculpa en la que admitió que su acusación fue un error por el lugar en que la profirió pero no por el contenido.

Respaldo también a Marlaska

No fue el único respaldo de la rueda de prensa. A preguntas de este periódico, el presidente se refirió a la escándalo de esta semana sobre los ceses y dimisiones en la Guardia Civil. "Cuenta con mi absoluto apoyo el ministro del interior", dijo en referencia a la autonomía que tiene y debe tener el titular del ramo para designar a "su equipo" en la Benemérita. Sobre la investigación judicial al respecto, que motivó el informe de la Guardia Civil y el cese de Pérez de los Cobos por entregárselo a Marlaska, Sánchez solemnizó que "éste es un Gobierno que siempre ha defendido al poder judicial y lo vamos a seguir haciendo". No respondió a la pregunta de si el Gobierno exigió a Pérez de los Cobos entregarle ese informe.