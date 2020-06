Pablo Iglesias, un "politico atemorizado"

El Mundo

"Cs no rompe con Sánchez pese a reabrir la negociación en Cataluña", mientras "Aguado desaira a Ayuso al reunirse con la oposición de izquierdas". Parece que a Ayuso se le avecina un moción de censura y no lo quiere ver. Como Rajoy.

El Mundo no se pronuncia sobre Cs y pone en el centro de mira a ERC. "Sánchez debe su puesto al separatismo desde la infausta moción de censura. Ni la volubilidad de ERC ni la indignidad de Bildu ni la más elemental preocupación por el interés general le han persuadido de la conveniencia de explorar una vía constitucionalista alternativa a esos apoyos tóxicos para gobernar España". Nunca estuvo en su cabeza, la cabra siempre tira al monte y sabe que al final ERC le respaldará. "Que Sánchez se abra ahora a reactivar la mesa de negociación con el separatismo catalán indica que la pandemia solo ha agudizado su irresponsabilidad. España saldrá más rota". No es por nada, pero si bajas a una terraza y preguntas a tus acompañantes qué les parece la mesa de negociación te van a mirar como a un marciano. España ya está rota, y no solo por el separatismo.

Rafa Latorre comenta el "jo, tía" de Irene Montero. "El 8-M no fue el origen del contagio, como caricaturiza el oficialismo". Pero fue "una temeridad que el Gobierno alentara un baño de masas en Madrid mientras crecía en Torrejón un foco de origen y alcance desconocido. El Ejecutivo no desconocía el riesgo: creía que era asumible". Pero son incapaces de reconocer el error.

Emilia Landaluce sí se dirige a Aguado. "Parece ignorar que gran parte de su electorado es exvotante del PP. Y evidentemente no recibirán bien que el candidato naranja mutara su apoyo de Díaz Ayuso a Gabilondo. Corre el riesgo de sentenciar a la formación naranja". "Entregarse a Gabilondo puede que le mantenga en la vicepresidencia pero machacará a la formación y el futuro de Arrimadas". Cs es un caso perdido. Es que no se enteran, no se les castigó porque no apoyaran a Sánchez por ser Sánchez, sino por no haber impedido la terrible coalición que nos gobierna ahora. En cuanto a su electorado, dudo de que Ciudadanos tenga ya electorado.

El País

"El ingreso mínimo solo encuentra el rechazo de Vox". Bueno, todavía pueden cambiar otra vez de opinión. Y por cierto, el ingreso mínimo ya existía, no es ningún logro de este gobierno. El periódico del régimen, cada vez más del régimen podemita bolivariano, nos lanza un manifiesto con abajofirmantes de extrema izquierda que defiende a capa y espada al gobierno de coalición en estos términos: "La mayoría de la investidura debe continuar y reforzarse, empezando por sectores del PSOE a los que pueden flaquear los ánimos y siguiendo por sus socios que no se entregaron al cuanto peor mejor". ¿Es una amenaza? "Nos gustaría que todos ellos se ratificaran en su compromiso, no únicamente como reacción a las querencias golpistas y a los intentos de lawfare judicial a la brasileña". Ahora llaman golpistas a los jueces. Están disparados.

Víctor Lapuente explica esta violencia extrema de la ultraizquierda. "Iglesias es el político más aterrorizado que conozco: todas sus acciones están motivadas por el miedo a perder votos. Y, de momento, el gobierno ha seguido la estelada de Iglesias". ¿Atemorizado? Pues se le ve de lo más relajado dando un golpe de Estado desde el Gobierno. Atemorizados estamos los demás.

ABC

"El vídeo de Montero destapa la estrategia del gobierno para calentar el 8-M". Constata el editorial que "el gobierno sabía perfectamente el nivel de riesgo que representaba la covid-19 en España el 8 de marzo, pero calló para no privarse del golpe de propaganda que significaba la manifestación". ¿No sería más fácil admitirlo y pedir perdón que segur haciendo el ridículo?

"Sí, lo sabían y la sinceridad indiscreta de Irene Montero es una prueba de cargo contra sí misma y contra el gobierno al que pertenece y por eso dice que no lo reconocerá en público. No quería estropear la estrategia de comunicación y propaganda del ejecutivo". Además, corría el riesgo de que su macho la azotara hasta sangrar, que ya sabemos lo que le gusta esta práctica. "Como diría Iglesias, Calvo dijo la verdad porque la vida de muchas mujeres se puso en juego, pero se equivocó, porque debió, como vicepresidenta, asumir la responsabilidad de suspender la manifestación". Porque ella se fue a la Ruber y se salvó, pero miles de personas murieron a causa de esa bomba virológica que fue el 8-M.

"Lo saben", dice Ignacio Camacho. "Saben que el 8-M es una brecha sin cerrar en la retaguardia". Aunque no tenga consecuencias judiciales, "saben que el veredicto de la opinión pública es una condena política palmaria, y esa derrota en el relato es lo que más importa a un gabinete obsesionado por la propaganda". "El vídeo de Irene Montero produce estupor". Y "la autorización de la marcha constituye un ejemplo cristalino, como diría Iglesias, de una decisión temeraria". Digan lo que digan los tribunales, el Gobierno es culpable de la muerte de miles de personas. Lo asuman o no.

La Razón

"Ciudadanos apoyará otra prórroga pese al pacto Sánchez- ERC". "La estrategia de los de Arrimadas para diferenciarse de PP y Vox". ¿Fundirse con Podemos? Bravo, insuperable la estrategia.

En fin, les va a dar igual, porque como dice Antonio Martín Beaumont Sánchez nunca tuvo intención ninguna de cambiar de aliados. "Está en su salsa en brazos de los compañeros de moción de censura. Nada de cambiar los apoyos". "Además, intramuros de la Moncloa no existe la más mínima crítica. El presidente tiene atados –y bien atados– a los suyos". Sí, ya lo habíamos notado.

Así las cosas, dice Francisco Marhuenda que "no me extraña que Pablo Iglesias augure como mínimo ocho años de coalición, porque la estrategia es la confrontación con el PP y Vox y mucho amor a los independentistas". Ocho años. España no aguantará ni cuatro años en este clima, la calle es una bomba de relojería. Y mientras, "los impuestazos de Iglesias disparan la fuga de capitales". Nos vamos a la mierda sin remisión.