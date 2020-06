La dificultad de Interior para sustituir a Pérez de los Cobos: varios coroneles no quisieron el puesto

La búsqueda de un sustituto para ocupar la plaza vacante como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid no ha sido fácil para el Ministerio del Interior. El cese fulminante del coronel Diego Pérez de los Cobos por cumplir con su deber y negarse a facilitar el informe judicial del 8-M ha generado un hondo malestar entre los mandos del cuerpo, como demostró la dimisión del número dos o Director Adjunto Operativo (DAO).

Es por ello que en los últimos días, cuando Fernando Grande Marlaska y su equipo se pusieron manos a la obra en la búsqueda de un nuevo jefe del Instituto Armado en la región, se han encontrado con que los coroneles a los que se les ofrecía la vacante desestimaban la propuesta y preferían mantenerse en sus puestos actuales. Fuentes del Instituto Armado han explicado a Libertad Digital que fueron varios los coroneles que no aceptaron el puesto.

Es por ello que la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha terminado optando por escoger para ese puesto a un teniente coronel que está previsto que ascienda en pocos meses, algo que sucede en algunas ocasiones, pero no es lo habitual. Es el caso del teniente coronel Diego Blanes, que hasta ahora era el Jefe de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de la Comandancia de Madrid.

Las mismas fuentes no han podido aclarar todas las razones por las que se ha apartado al coronel Eduardo Gómez, número dos de Pérez de los Cobos en Madrid. Sí está claro que en parte ha sido para no generar problemas en el escalafón, pues la región quedará al mando de un un guardia civil con menor rango, pero no está claro si se le llegó a ofrecer el puesto y rechazó la propuesta o si, por el contrario, no se le ofreció por poder ser cercano a Pérez de los Cobos.

En las últimas horas el Ministerio del Interior ha informado de que la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, ubicada en un edificio anexo a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el Bueno, será el nuevo destino del coronel Diego Pérez de los Cobos. En este nuevo puesto estará bajo el mando del general de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad, Santiago Caballero Mendalla.