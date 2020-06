¿Rebelión en El País?: "La amenaza real de golpe de Estado es Iglesias y el Gobierno miente"

El Mundo

"Sánchez ata su Gobierno a la mentira de Marlaksa sobre el 8-M". Flipo. Sánchez es la mentira con patas, su gobierno está atado a la mentira desde que mintió diciendo que no gobernaría con Podemos, que no pactaría con separatistas, que con Bildu nada de nada. Pero con el dichoso 8-M, se está tropezando con sus propios pies. "La bola de nieve del 8-M: antes matar a Montesquieu que rectificar. Por no reconocer el error de mantener la manifestación, Sánchez sufre varias crisis a la vez". Ha emprendido una "huida hacia adelante que por ahora deja a dos ministros con el agua al cuello y a un delegado gubernamental imputado". Con lo fácil que hubiera sido reconocer el error desde el principio y, al menos, pedir disculpas. Pues nada, oye.

Dice el editorial que "una democracia se corrompe cuando sus ciudadanos se acostumbran a que su gobierno le mienta". Pero si es que con Sánchez la mentira es el pan de cada día, se ha convertido en cotidiana. Es como el virus, te acostumbras a vivir con él. "Marlaska debe irse ya. Sin dilación. La sociedad debe poner pie en pared. Un gobierno desarbolado y débil, con tendencias autoritarias, le está perdiendo el respeto. Si los abusos de poder se saldan con el olvido y a cada escándalo le suceden nuevos escándalos olvidables, la impunidad será norma y la democracia estará amenazada". La democracia están en peligro desde que Podemos entró en el Gobierno.

"El ministro del Interior es un mentiroso", sentencia Santiago González. "En parte por voluntad propia, en parte por granjearse las simpatías del amo del cotarro, aunque no hay peligro de que lo supere en esta materia. Sánchez miente sin necesidad", lo suyo es puro vicio. "Y total, pa na: todo lo del 8-M se lo ha explicado la ministra Irene Montero a una colegui de ETB, jo, tía". Que sí, tía, que la manifa era un peligro para la salud pública, que probablemente nos cargamos a mogollón de peña, pero tía, no lo íbamos a decir.

Pero ni Marlaska ni el 8-M, que ya no tiene remedio, es el mayor peligro al que estamos expuestos. Cuenta Iñaki Ellakuría que "hay que agradecer a Iglesias que en sus días de furia se exprese con la sinceridad cristalina que le falta al taimado Sánchez". "El Gobierno socialpodemita gobierna contra media España, a la que desea fuera de las instituciones y con el portalón cerrado en sus narices". Algo así como lo que han hecho los indepes en Cataluña con los que no lo son.

Joaquín Pérez Azaústre, escritor, denuncia "el sectarismo y la superioridad moral de quienes despachan con el calificativo de facha a todo ciudadano que se manifieste contra la gestión del Gobierno en la pandemia. Quien cuestiona al gobierno, quien no se alinee con él , es facha". O quiere dar un golpe de estado. "Quienes nunca han ocultado su objetivo de dinamitar esta democracia necesitaban resucitar las dos españas", y lo han conseguido. No deberían olvidar cómo acabó la del 36.

Así que no Anson, Iglesias no cabe. Y es que dice el veterano periodista que Iglesias "cabe" en la Constitución. "Pablo Iglesias es un profesor universitario, un político sagaz, un dirigente serio y responsable". Si no fuera porque sabemos que de verdad lo cree, pensaríamos que es pura ironía. No, Anson. Iglesias es un agitador de extrema izquierda, un provocador, un macarra, un camorrista, un matón, un chulo, un peligro para la democracia y no cuenta con los votos para estar donde está. No cabe porque él no admite a los que no piensan como él, es más, quiere expulsar a cualquier discrepante. No, Anson, Iglesias y Podemos son un cáncer en la sociedad española, y ha hecho metástasis.

El País

"Interior cesó a Pérez de los Cobos por no informar de acciones de la Guardia Civil. El documento interno vincula la destitución del coronel a que no dio cuenta de actuaciones relacionadas con el 8-M". Uf Marlaska, si no te defiende ni El País vete haciendo las maletas.

Pepa Bueno comenta la estrategia de poli bueno poli malo de Sánchez e Iglesias. "Las charlas beatificas de Sánchez, no junto a la chimenea, sino frente a la cámara. La encarnación de la institucionalidad. Y el de Iglesias más chulesco diciendo en voz alta en el Congreso lo que se comenta en las redes sociales. Ruido para tapar errores y conservación de la base de apoyo".

Antonio Elorza corre serio peligro de convertirse en un facha. Denuncia como, "con un liderazgo militarizado", "Sánchez y su Gobierno se entregaron a luchar contra una imagen de fracaso, borrar sus presumibles responsabilidades e invalidar toda crítica. De ahí la ofensiva contra la autonomía judicial y sus instrumentos de investigación, sin renunciar a la intimidación y la posverdad para imponerse". Elorza, que vas camino de pasar de facha a golpista. Pero él sigue, desatado. "Salimos más fuertes", anuncia el Gobierno: trágica mentira". Otra más.

"Ello encaja con la agresividad tolerada del vicepresidente, que desborda una y otra vez a los ministros socialistas y desencadena guerras de palabras acordes con su visión bipolar de la política". "Odio y propaganda", los principios políticos de Iglesias. "En su patchwork mental, el maestro es aquí Maduro: la oposición al enfrentase a su poder, inevitablemente conspira y prepara golpes de Estado". Madre mía, Antonio Elorza escucha esRadio. "Cuando en verdad la amenaza con Iglesias es el golpe de Estado permanente de un poder personal que vulnere las reglas de juego constitucionales". Toma. Rebelión de columnistas en El País. Y por cierto, Elorza no es de Vox, ni siquiera del PP. Perteneció al PCE y fue fundador de Izquierda Unida, aunque ya en la madurez apoyó a Rosa Díez en la creación de UpyD. Según cuenta Wikipedia, estaba en el acto de la Complutense que el golpista Iglesias y su banda de matones reventó.

ABC

"Marlaska , cercado por sus mentiras, protegido por el gobierno". El editorial vuelve a pedir la dimisión de Marlaska, ya lo hizo la semana pasada. "Se está moviendo ahora entre el ridículo y la indignidad. Ayer quedó ante la opinión pública como un mentiroso". Ya había quedado la semana pasada muy claro. Salvo la ultraizquierda radical bolivariana —y lo mismo, ni ellos— cree una palabra de este gobierno.

"El gobierno respaldó ayer a Marlaska no porque las peticiones de su cese sean injustas, sino porque este gobierno, con Pedro Sánchez a la cabeza, comparte con el ministro del Interior su apego a la mentira y a la bajeza ética". A ver, el cabeza de familia es el mentiroso mayor del reino. Que Sánchez cese a alguien por mentir sería para miccionar y no echar gota.

La Razón

"De los Cobos usará el acta de su cese para recurrirlo". Y pide su dimisión. "La torpeza e irresponsabilidad del gobierno ha llevado a la Guardia Civil a una situación insostenible. El ministro mintió por lo que no tiene más remedio que dejar el cargo". No lo hará, aclara Francisco Marhuenda. "No dimitirá, ni le cesarán":

Pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. Marlaska es un simple criado de Sánchez y no supone ningún peligro. Como señala Julián Cabrera, "el vicepresidente Iglesias parece haber optado definitivamente" por hacer lo único que sabe. "Un pirómano político nostálgico de los modos y maneras del matoneo de facultad, chulesco y antisistema. Iglesias necesita como respirar una auténtica huida hacia adelante y lo cierto es que, su socio e inquilino de La Moncloa no ha movido un solo dedo para evitar que marque la agenda del Gobierno invistiéndole como intocable y con patente de corso para socavar los cimientos democráticos del país". Su único plan es "la instauración del guerracivilismo a través de la generación de odio en las calles. Lo vemos, lo oímos y lo leemos todos los días. Un agitador con escolta y coche oficial". Así que ya lo sabe el PSOE. Será directamente responsable del enfrentamiento social y la violencia que genere en la calle. O cae Iglesias o caemos todos.