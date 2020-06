Sánchez desafía a la justicia y provoca al Congreso en su debate más tenso: "¡Viva el 8 de marzo!"

Nunca ha sido la templanza el fuerte de Pedro Sánchez y su especialidad son los debates broncos en los que provoca a los grupos parlamentarios de la oposición haciendo lo contrario de lo que les exige.

Así las cosas, el presidente del Gobierno exigió hoy, en el pleno en el Congreso de los Diputados en el que solicita la sexta prórroga del estado de alarma, repudiar el odio y la provocación en política al tiempo que, en un claro desafío y aludiendo a la manifestación feminista que motivó el informe de la Guardia Civil y el posterior cese fulminante del coronel Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle la investigación judicial al Gobierno, afirmaba: "¡Viva el 8 de marzo!".

Una alusión que hizo Sánchez tras repudiar "el odio que corroe nuestras sociedades" y pedirles a los grupos "altura parlamentaria". "Digamos no al odio, a la violencia física y verbal, no al a provocación... nuestros padres no se sacrificaron para esto... Demostremos que servimos para algo más que la provocación y el insulto. Siempre se puede hacer mejor, hagámoslo mejor".

En consecuencia, el presidente prometió: "No utilizaré mi turno de réplica para responder a provocaciones, insultos ni acusaciones de mala fe, ni deslegitimaré a mis adversarios, porque necesitamos concordia y una nueva actitud política, la del entendimiento". Una buena fe que acompañó de un alegato en defensa de la "unidad y la concordia" que reniega de la "mezquindad en la política" y que busca "el país que necesitamos".

"El país que necesitamos es el país del Ingreso Mínimo Vital, es aquel que impulse nuestro crecimiento económico, la transición ecológica, el de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres... y yo lo digo alto y claro: ¡Viva el 8 de marzo!".

Una provocación, un desafío por parte de un Gobierno que está siendo investigado por permitir la manifestación del 8-M por motivos políticos cuando ya había indicios de la magnitud del problema de salud pública que suponía la pandemia del coronavirus.