¡Viva el 8 de marzo!: cronología de una infamia

¡Viva el 8 de marzo!, exclamo este miércoles Pedro Sánchez, en el debate en el Congreso de los Diputados, previo a la aprobación de una nueva prórroga del estado de alarma, desafiando a quienes exigen responsabilidades y a la Justicia, en plena investigación de lo sucedido. Lo cierto es que el Gobierno siempre tuvo acceso a los datos que desaconsejaban un acto como la manifestación izquierdista, presentada como 'feminista'. Estos son los hechos:

Jueves 23 de enero

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, dice que España está "preparada para la situación que venga" al conocerse que China confina Wuhan, con 11 millones de habitantes.

Viernes 24 de enero

Un informe elaborado por José Antonio Nieto González, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, solicita al Gobierno medidas de protección como guantes de nitrilo y mascarillas "para evitar la exposición al coronavirus" en la actividad policial, por ejemplo, en los aeropuertos. No se hace nada pero el mismo día en que se decretará el estado de alarma, el 14 de marzo, Nieto es destituido.

Jueves 30 de enero

La OMS declara la emergencia internacional. Sin medida alguna en aeropuertos y sin suspensión de vuelos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa asegura: "No se ha detectado ningún caso de coronavirus en España y estamos preparados para afrontar cualquier eventualidad".

Viernes 31 de enero

Aparece el primer caso en España. Se trata de un turista alemán en La Gomera. Fernando Simón pronuncia una de las frases que más le perseguirá: "España no va a tener más allá de algún caso diagnosticado". Hacienda envía mascarillas a su delegación del barrio madrileño de Usera, en que reside mucha población china.

Domingo 9 de febrero

Un turista británico en Palma de Mallorca se convierte en el segundo caso confirmado de coronavirus en España.

Martes 11 de febrero

La OMS eleva a "amenaza muy grave" la alerta sanitaria pero España sigue sin adoptar medidas de cancelación de vuelos. En la actividad política, el Congreso aprueba la Ley de Eutanasia, impulsada por el PSOE.

Miércoles 12 de febrero

Se suspende el Mobile World Congress con las críticas del gobierno de Sánchez. Según la vicepresidenta Carmen Calvo "no hay razones sanitarias" porque "somos un país que ha seguido las recomendaciones estrictas de la OMS, que tenemos un sistema de respuesta muy cualificado y muy solvente".

Jueves 13 de febrero

Pedro Sánchez también opina sobre la cancelación del MWC: "De acuerdo con los expertos y la información disponible, no responde a razones de salud pública en España". Coincide en el diagnóstico Salvador Illa: "En España no hay ninguna razón de salud pública para adoptar medida alguna respecto a cualquier evento". Fernando Simón va más allá al decir que "no existe riesgo de infectarse".

Sin embargo, ese día llega la primera víctima en España, en Valencia, donde fallece una persona de 62 años que acababa de llegar de Nepal. La opinión pública no lo sabrá hasta principios de marzo, después de que a finales de febrero Sanidad ordene hacer necropsias a todos los fallecidos por neumonía, lo que demuestra qué en esa fecha ya sabía que había epidemia.

Viernes 14 de febrero

Salvador Illa dice que "es más que suficiente" lo que está haciendo el Gobierno respecto al coronavirus.

Domingo 23 de febrero

Contagio colectivo en un funeral en Vitoria. Fernando Simón: "En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad".

Martes 25 de febrero

Salvador Illa dice que "no es necesario ir con mascarillas por la calle" porque sería crear un "alarmismo" contraproducente.

Miércoles 26 de febrero

Cuatro turistas italianos dan positivo en análisis en Tenerife, lo que provoca el aislamiento de casi mil personas en un hotel. Salvador Illa no ve inconveniente en que los que han visitado zonas de riesgo hagan vida normal. Se produce el primer caso de contagio local en España, en Sevilla. El paciente, de 62 años no había viajado.

Viernes 28 de febrero

La OMS eleva a "muy alta" la alerta internacional. Salvador Illa pide "no caer en el alarmismo" e insiste en que las mascarillas "no son necesarias" pese a que ya existen 33 casos positivos en coronavirus en España. Fernando Simón: "Este virus sobrevive mal en el medio ambiente". Según esa máxima, el responsable de las alertas sanitarias en España añade que "cualquier medida de distanciamiento social tiene consecuencias muy gordas porque no hay prácticamente ninguna certeza de que estas favorezcan el control del coronavirus".

Lunes 2 de marzo

Desde este día hasta el 8 de marzo llegan a España, procedentes de China e Italia, decenas de vuelos y barcos sin control sanitario de pasajeros. Todo ello pese a que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), del que es miembro Fernando Simón, informa de que el se "propaga rápidamente y puede tener un enorme impacto en la salud pública con resultados fatales en grupos de riesgo". El informe recomienda no celebrar "actos masivos".

Martes 3 de marzo

España registra 169 casos y un muerto. El Ministerio de Sanidad aconseja suspender los seminarios y los congresos médicos. Illa justificaba la decisión porque "necesitamos que los profesionales se encuentren en perfectas condiciones" y "no nos podemos permitir una merma de profesionales". Ese mismo día, el Gobierno presenta su proyecto de Ley de Libertad Sexual.

Miércoles 4 de marzo

España registra 228 casos y dos muertos, el segundo en Bilbao.

Viernes 6 de marzo

España registra 365 casos diagnosticados y 8 muertos. Pedro Sánchez dice que "sin feminismo no hay futuro" y Adriana Lastra llama a "llenar las calles de feminismo" el domingo. Ese mismo día ya le habían llegado al Gobierno dos informes oficiales desde Europa. En el primero de ellos, la comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, pide "garantizar la capacidad hospitalaria y la disponibilidad de equipos de protección, especialmente para la población vulnerable".

El segundo informe es del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), al que pertenece Fernando Simón, y reclama "si no se ha hecho ya, los Estados miembros deberían activar los mecanismos de alarma nacional y planes para asegurar la contención y mitigación con medidas sanitarias, especialmente la disponibilidad de equipamiento para los trabajadores sanitarios y de camas hospitalarias". Otro párrafo del informe pide "garantizar que la población esté al tanto de que este brote de Covid-19 puede afectar gravemente a la sociedad".

Sábado 7 de marzo

España registra 430 casos diagnosticados y 10 muertos. Fernando Simón pronuncia otra de sus frases: "Si mi hijo me pregunta si puede ir [a la manifestación del 8-M] le diré que haga lo que quiera". La explicación es merecedora de análisis: "Es una convocatoria para nacionales en la que en principio participan nacionales, pero no quiere decir que no haya extranjeros ni tampoco algunos de alguna zona de riesgo, pero no es una afluencia masiva de personas de zonas de riesgo".

Carmen Calvo, a la pregunta sobre qué le diría a una mujer que duda si acudir a las manifestaciones del 8-M: "Que les va la vida en ello, que les va la vida". En los medios de comunicación al servicio del Gobierno, como LaSexta se repetían este tipo de mensajes para animar a la gente a acudir a las manifestación, pese al riesgo ya conocido de contagio.

Domingo 8 de marzo

España supera los 600 casos y 17 muertos. Se celebra sin restricciones el 8 de marzo en toda España, con una asistencia inferior a la del año anterior: 120.000 personas según la Delegación del Gobierno en Madrid y 50.000 en Barcelona, según la Guardia Urbana.

Varias ministras resultan contagiadas. Irene Montero y Carolina Darias son las primeras. Moncloa intenta ocultar el positivo de Carmen Calvo. También resultan contagiadas la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que Moncloa también ocultó, y la madre y el suegro del presidente del Gobierno.

Lunes 9 de marzo

España registra 1.200 casos y 28 muertos. Salvador Illa anuncia el cierre de colegios en Madrid, La Rioja, Vitoria y Labastida (Álava). Admite que "estábamos en un estado de contención y ahora estamos en un escenario de contención reforzada".

Martes 10 de marzo

España registra 36 muertos. Se suspenden las Fallas de Valencia y las procesiones de Semana Santa. Salvador Illa dice que el "cambio de la situación se produce el domingo al anochecer". Por si no hubiera quedado clara la estrategia, añade: "La situación del lunes no es la misma que la del domingo, o que la del sábado. Esto va a ser así".

Pedro Sánchez decreta el cierre de los aeropuertos para los aviones procedentes de Italia. La medida, que también se aplica en los puertos para los barcos de esa procedencia, se toma 40 días después del primer caso de coronavirus en el país transalpino y 39 días en el caso de España. En ese periodo de 40 días llegaron unos 4.000 vuelos sin control alguno, unos 100 diarios según AENA.

Miércoles 11 de marzo

España registra 48 muertos. La OMS eleva al máximo la alerta al calificar los contagios como pandemia.

Viernes 13 de marzo

España registra 121 fallecidos por coronavirus. Pedro Sánchez anuncia que al día siguiente decretará el estado de alarma. El anuncio provoca miles de desplazamientos por toda España antes de su entrada en vigor.

Sábado 14 de marzo

Pedro Sánchez decreta el estado de alarma durante 15 días. Comienza el confinamiento. El Ministerio de Sanidad asume en un "mando único" las competencias de Sanidad de todas las comunidades autónomas, centraliza las compras y se decreta también la expropiación de todo el material sanitario que el Gobierno estime necesario. Las autonomías quedan como simples "gestores" de sus propios sistemas sanitarios.

Destitución de José Antonio Nieto, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional. En enero había solicitado guantes y mascarillas.

Domingo 15 de marzo

España registra 152 muertos en 24 horas llegando así a los 288 muertos.

Lunes 16 de marzo

España registra 309 muertos y casi 10.000 casos confirmados.

Viernes 20 de marzo

España llega a los 1.002 fallecidos. En unos días se rozará la dramática cifra de 1.000 muertos en un solo día.

Sábado 21 de marzo

1.326 muertos y 24.926 contagiados. Comparecencia bochornosa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se muestra al borde del llanto, no anuncia una sola medida y deja frase como "somos el tiempo que respiramos". Además, durante casi dos horas de intervención, se dedica a destacar datos positivos como que "los delitos han bajado un 50 por ciento" o que "somos el quinto país del mundo con más tráfico de Internet".

A partir de aquí el Gobierno entra en una vergonzosa escalada de mentiras tanto en la contabilización de muertos e infectados como en la adquisición de material de protección y test de diagnóstico.

Sábado 28 de marzo

España registra 5.690 fallecidos de forma oficial. Empieza a verse que las cifras oficiales están muy por debajo de lo que se puede detectar en los registros y funerarias.

Martes 31 de marzo

Con los datos ya completamente en entredicho, España registra oficialmente 8.189 muertos y 94.417 contagiados.

(...)

Lunes 1 de junio

Se hace público un vídeo en el que Irene Montero, sin saber que está siendo grabada, afirma el 9 de marzo que en las manifestaciones feministas del día anterior hubo menos participación "por el coronavirus", aunque aclara que en la entrevista "no lo voy a decir", y sobre todo, confirma que ella y el Gobierno sabían del riesgo que implicaba el contacto personal entre los participantes en la movilización. Un riesgo del que, por supuesto, no avisaron a nadie.

Miércoles 3 de junio

Durante el Pleno para aprobar la sexta prórroga del estado de alarma, Pedro Sánchez proclama: "Yo lo digo alto y claro: ¡Viva el 8 de marzo!"