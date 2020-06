Los padres por gestación subrogada denuncian al Gran Wyoming por burlarse de sus bebés en 'El Intermedio'

Los términos en los que se ha dirigido El Gran Wyoming a los bebés nacidos por gestación subrogada en su programa El Intermedio emitido el pasado 28 de mayo han provocado una profunda indignación entre los padres afectados. Por esta razón, la Asociación por la Gestación Subrogada (Apingu) ha denunciado estos hechos mediante un escrito a la Fiscalía General del Estado para que tome medidas contra el presentador de televisión por el trato vejatorio y lesivo contra sus hijos.

"Lejos de velar por la salud, el desarrollo y la dignidad de estos bebés que lloran sin descanso en las imágenes, en su lugar el Gran Wyoming les añadió una condena: el insulto de vientre de alquiler", la asociación a una amputación de órganos, el estigma de "es un negocio" y no una técnica reproductiva, la mofa de "si sale llorón, le devolvemos el dinero", la humillación de "son niños con código de barras", o la vejación de aludir a "pisos-granja" como si las gestantes y nuestros hijos fueran animales de granja. "¿Verdaderamente cree usted, Sr. Wyoming, que nuestros bebés necesitan su burla y humillación nauseabunda para sobrevivir y desarrollarse como los demás? ¿Merecen, además de la omisión de su ayuda ante la violencia más despiadada jamás antes infligida a los niños de la subrogada, que usted como adulto les meta aún más la cabeza bajo el agua?", preguntan los padres en un duro comunicado contra el presentador de La Sexta.

"No dábamos crédito al ver el programa, ya no solo es el lenguaje que emplea, es el tratamiento informativo, se han dirigido de una forma soez e hiriente hacia menores, hacia bebés que son nuestros niños. Son menores inocentes. No podemos tolerarlo. Hay que tener en cuenta que en España ya hay niños de 15 años que tienen acceso a la información, el daño que pueden llegar a hacer es enorme", ha comunicado a Libertad Digital Ilanit Snir, una de las portavoces de Apingu y madre por gestación subrogada.

Manipulación informativa

En las imágenes que acompañaban a los comentarios del presentador aparecía la clínica Biotex en Ucrania y una de sus salas en las que había decenas de bebés llorando sin sus padres. El vídeo en principio podría ser un escándalo por no estar con los niños con sus progenitores, pero lo que no contó el presentador de La Sexta es que era la embajada española por orden del gobierno del PSOE la que estaba negando los permisos para poder entrar a Ucrania a recoger a sus hijos, tal y como han transmitido desde Apingu a Libertad Digital y que este medio ha recogido en varias ocasiones. (Las familias atrapadas en Ucrania denuncian al PSOE ante la ONU por "violencia infantil contra sus bebés).

"Lejos de revelar el programa que las embajadas españolas en Ucrania y Georgia, por orden de la ministra Arancha González, son las que impiden a los padres el acceso a sus bebés, al negarse a trasladar a las autoridades de Georgia y Ucrania las solicitudes de cuidados parentales. El Gran Wyoming desinformó que esta violencia institucional contra nuestros hijos era el resultado inevitable de la pandemia. La verdad es lo contrario: su maltrato era y es evitable, pues países como Suecia, Irlanda, Reino Unido, Israel o Australia lo vienen evitando", manifiestan los padres que sufren esta anomalía institucional a causa de la ideología del Gobierno español.

Además, Ilanit Snir pone de relieve que existe una campaña mediática orquestada contra los padres por gestación subrogada y, por ende, contra sus niños. Un linchamiento que encabeza La Sexta, según señalan. "De un tiempo a esta parte, nuestros hijos no conocen el respeto que la Constitución española impone en su artículo 20 a todo aquel que pueda ejercer su libertad de expresión y referirse a la infancia. De un tiempo a esta parte, ciertos medios eluden el cumplimiento de los principios 4, 7, 33 y 35, del Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, aprobado por Resolución del Consejo de Europa, de 1 de julio de 1993. Y en especial la cadena La Sexta, cuyo programa El Objetivo de 17/05/20 no interpeló a la ministra de Exteriores respecto de los derechos de nuestros hijos".

Desde Apingu consideran que estos hechos son de extrema gravedad, una gran irresponsabilidad por las consecuencias que tendrán para el futuro de los bebés. "Los señalamientos únicamente incitan al estigma, discriminación, hostigamiento, bullying y odio. Porque no evitan ni evitarán que las parejas infértiles que hemos sufrido innumerables y costosos ciclos reproductivos fallidos, nos endeudemos y exiliemos al extranjero para por fin crear nuestras familias conforme a las legislaciones extranjeras sobre gestación subrogada".

Igualmente lamentan que el Gobierno no sea consciente del drama que hay detrás de unos padres que acuden a la gestación subrogada. "Solo la endometriosis puede ya alcanzar al 20% de las mujeres, e incapacitar para gestar hasta al 40% de las mismas según el Ministerio de Sanidad. Por lo que solicitamos la actuación de la Fiscalía General del Estado, dirigida por la exministra Dolores Delgado que, si bien dictó una instrucción ilegal para expoliar a nuestros hijos el derecho a la identidad que les garantiza el Tribunal de Estrasburgo, si bien mantiene su marco jurídico internacional de protección oculto y sin traducir, si bien difamó públicamente y sin pruebas a las familias españolas de no tener vínculo genético con sus hijos, bien es la competente para promover la reparación de los daños infligidos a nuestros menores y el cese de la violencia más salvaje, cobarde e injusta contra ellos".

En relación a la situación actual de los bebés en Ucrania, Ilanit Snir ha indicado que "los padres están consiguiendo poco a poco los permisos para entrar en el país gracias a la intervención primordial de la defensora del pueblo ucraniano que ha mediado con el Ministerio de Exteriores ucraniano la obtención de esos permisos sin necesidad de recurrir a la embajada española que no había cursado esas solicitudes".