Un sindicato policial exige la dimisión de Garzón por acusar a Policía y Guardia Civil de golpismo

Las relaciones entre algunos miembros del Gobierno y los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado no pasan por sus mejores momentos en estas últimas semanas. Aunque la verdad es que algunos, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, nunca ha tenido una buena relación con los cuerpos uniformados. Este jueves se ha vivido un nuevo ejemplo de ello, tras unas declaraciones del responsable ministerial.

El ministro ha dicho, durante una entrevista en Los desayunos de TVE, que existen "elementos reaccionarios dentro" de las estructuras de la Policía Nacional y la Guardia Civil que podrían ser favorables a un golpe de Estado que quite del poder al actual Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidos Podemos, porque entre ellos está calando el discurso radical que, a su juicio, están lanzando tanto PP como Vox desde la oposición.

"¿Puede que haya elementos reaccionarios dentro que asuman como propio ese discurso que a veces incluso invita al golpe de Estado aunque sea a nivel discursivo? Puede. Pero son absoluta minoría y no ponen en riesgo la democracia", ha dicho Garzón, que también ha mantenido que durante otros gobiernos "se ha utilizado a la Policía como una banda organizada para espionaje de los rivales políticos".

Estas palabras no han sentado nada bien en el seno de las Fuerzas de Seguridad. Muestra de ello es que la Confederación Española de Policía (CEP), sindicato con representación en el Consejo de Personal del cuerpo, ha exigido al ministro que dimita de inmediato por tratar de vincular al cuerpo con discursos golpistas, y ha recordado que muchos agentes han muerto por defender la democracia contra el terrorismo.

"Insinuar que algunos policías o guardias civiles asumen un discurso golpista es gravísimo. Y decir eso sin pruebas, un escándalo. Y manifestarlo en público es una canallada que nuestras familias, mujeres, maridos, parejas, hijos y amigos no tienen que sufrir. No lo merecen y usted les ofende al decirlo", han sostenido desde el sindicato, que cree que esas palabras "pueden destrozar la imagen y el crédito de más de 70.000 funcionarios".

"No todo vale en política", han advertido, para asegurar que "la Policía como institución no espía a nadie y el propio ministro lo sabe. A lo mejor hay que pensar que este ataque busca un protagonismo que no ha tenido estos meses en su ministerio. Pero lo que sí es cierto es que la Policía trabaja al servicio de todos los españoles, también del propio ministro al que protege. Y lo hacemos dentro de la ley".

Asimismo, han exigido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que salga al paso de estas acusaciones y pida a su compañero de Consejo de Ministros que rectifique cuanto antes sus acusaciones contra los efectivos de las Fuerzas de Seguridad.