La tensión entre Girauta y Cs se desborda tras atacar Ussía a Arrimadas

Ciudadanos, a medida que envejece como partido, ya tiene ex dirigentes notables. Un ex presidente, Albert Rivera, y ex portavoces como Juan Carlos Girauta, que en este caso también es ex militante, la misma condición adquirida recientemente por la ex portavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, Carina Mejías, o el ex diputado Marcos de Quinto, quienes también abandonaron la militancia en la formación naranja por discrepar con el apoyo del partido al Gobierno en las sucesivas prórrogas del estado de alarma, la última votada por los diez diputados de Ciudadanos este miércoles.

Hay otros ex que adquirieron su condición con anterioridad, en el convulso 2019 vivido por el partido, como el ex portavoz económico, Toni Roldán, o el ex portavoz en el Parlamento de Baleares, Xavier Pericay, quienes tampoco se privan de criticar, cuando lo estiman conveniente, al partido en el que sin embargo sí se mantienen como militantes.

Alfonso Ussía. | Libertad Digital.

Pero esta semana la chispa del debate interno, o para ser más precisos del debate entre el viejo Ciudadanos, para Girauta el "auténtico", y el nuevo que encabeza Inés Arrimadas, ha terminado estallando por persona interpuesta.

Inés Arrimadas. No soy empresario. Pero tengo un amigo que se ofrece a emplearla a usted como Relaciones Públicas en una gran discoteca de Marbella. Espero su respuesta. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) June 3, 2020

El ex columnista de La Razón Alfonso Ussía publicaba en Twitter un comentario despectivo contra la líder naranja que provocaba un aluvión de respuestas en la misma red social de dirigentes y simpatizantes de Ciudadanos. Su pretensión de emplearla como "relaciones públicas en una gran discoteca de Marbella" provocaba que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, acusase este jueves al escritor y humorista de estar dilapidando su "reputación", que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, le contestase con sarcasmo si se refería a "esas discotecas donde dejan entrar a gente como usted" o que la líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán, le parafrasease para ofrecerle los servicios de una amiga suya psicóloga que podría tratarle, eventualmente, de "ese machismo repugnante que exhibe sin pudor alguno".

¿De esas discotecas donde dejan entrar a gente como Vd.? https://t.co/TDah7Yg2bF — Begoña Villacís 🖤🇪🇸 (@begonavillacis) June 4, 2020

Girauta terciaba en el debate asegurando que "el Cs auténtico no linchaba a periodistas en las redes, aunque sus afirmaciones nos sentaran como un tiro", y añadía en otro comentario, matizando el anterior, que "Cs no linchaba a periodistas por mucho que insultaran a Albert [Rivera] Solo yo contestaba, ¿vale? Y mis encontronazos con periodistas molestaban enormemente a Inés [Arrimadas]. Abrid los ojos, coño. A Ussía lo han echado del diario de Atresmedia [La Razón] y ya hay permiso para ir a por él".

Esto hasta fase3 no es posible https://t.co/wBe4KcYQS5 — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) June 5, 2020

Poco después, añadía otro comentario críptico pero con claras invectivas contra sus ex compañeros: "Bueno, no sujetáis a los perros, ¿eh? De acuerdo. Vosotros lo habéis querido. He dejado mi tierra y he roto con muchos amigos por defender la libertad. Vosotros, traidores, me vais a comer la polla por tiempos". Le contestaba con sarcasmo el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, con un lacónico: "Esto hasta Fase 3 no es posible". El propio Ussía publicaba este mismo viernes un comentario elogioso sobre el ex portavoz de Ciudadanos: "Girauta, y lo llevo diciendo muchos años, además de un gran escritor es un español liberal admirable. Siempre escrito con el permiso de Aguado y Villacís, por supuesto. Y catalán".