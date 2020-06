El PP, al Gobierno: “La izquierda no nos va a callar por mucho que nos insulten”

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado este sábado que el PP no va a callar ante "las mentiras del Gobierno de España" y su "ineficiencia" en la gestión de la crisis del coronavirus, pues su partido defiende a todos los españoles, independientemente de si les han votado o no.

"Le decimos y le advertimos al Gobierno de España y a la izquierda que no nos van a callar por mucho que nos insulten, por mucho que nos ataquen; nuestra lealtad es a todos los españoles y vamos a seguir denunciando todo aquello que hace mal el Gobierno de España", ha advertido Montesinos tras un encuentro con empresarios de playa en Málaga.

El dirigente 'popular' ha recordado que el viernes concluyó el luto oficial por las víctimas del coronavirus marcado por el Gobierno de España, mientras "hoy los españoles seguimos sin saber el número real de fallecidos por el coronavirus. Nadie se cree ya las cifras del Gobierno de España, basta echarle un vistazo a la prensa internacional".

"Desde el PP entendemos que Pedro Sánchez estaría encantado si miráramos para otro lado y no denunciáramos que las cifras sobre las víctimas del coronavirus", ha señalado, por lo que su partido solicitará cuando acabe el estado de alarma una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer toda la verdad y para que el Gobierno de España, de una vez por todas, diga la cifra real de fallecidos por coronavirus".

Pide la dimisión de Marlaska

Asimismo, Montesinos ha indicado que "también hoy no hay ningún español que no sepa que el ministro Marlaska mintió en la sede de la soberanía nacional, mintió en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado". Así, ha afirmado que el ministro de Interior "mintió en el Congreso de los Diputados después de haber provocado el mayor cisma en años en la Guardia Civil".

"El ministro Marlaska se resiste a dimitir mientras en su Gobierno llevan a cabo descalificaciones a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha subrayado, al tiempo que ha apuntado que esto ocurre "sin que nadie desautorice al ministro malagueño, el señor Garzón, que ha vinculado a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con declaraciones e insinuaciones golpistas, y nadie le ha desautorizado".

En este sentido, ha indicado que "Pedro Sánchez no ha comparecido en rueda de prensa para decir que Garzón se equivoca, nadie le ha llamado al orden".

"Yo les reitero una vez más: nuestra lealtad es con los españoles, con la ciudadanía, con quienes nos han votado y quienes no, por eso vamos a reclamar una y mil veces que el ministro Marlaska tiene que dimitir, que tiene que dimitir toda la cúpula del Ministerio del Interior".

Montesinos ha insistido en pedir la dimisión de Marlaska porque "ha mentido en la sede de la soberanía nacional" y en el PP defienden "el buen nombre de la Guardia Civil y de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque es también lo que opina la inmensa mayoría de los ciudadanos, que están muy agradecidos del trabajo que han hecho nuestros policías nacionales y nuestra Guardia Civil".

El turismo

Igualmente, ha pedido la desautorización de Garzón porque considera que "atacó e insultó al sector del turismo y todavía no ha rectificado, no ha pedido perdón, todavía nadie del Gobierno de España le ha llamado al orden, Pedro Sánchez todavía no le ha desautorizado".

"Así, en los últimos días hemos visto cómo Francia, Alemania, también Portugal, se han enfadado con el Gobierno de España por esos bandazos. Y hoy todos esos españoles tienen lamentablemente claro que Pedro Sánchez pone en cuarentena al turismo y la UE pone en cuarentena a Pedro Sánchez", ha criticado.

Montesinos ha señalado que "no sabemos prácticamente nada del anuncio de Pedro Sánchez de un plan nacional para activar el turismo, y por eso en nombre del PP pedimos a Pedro Sánchez que tenga en cuenta aquellos que sí están haciendo sus deberes, que tengan en cuenta a esas administraciones que sí están haciendo su trabajo, como la Junta de Andalucía, con Juan Manuel Moreno al frente, que ya presentó en el mes de abril un plan de choque para la reactivación del turismo".

Al respecto, ha resaltado que administraciones como el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía "han estado a la altura de las circunstancias en estos momentos muy complejos".

"En la reunión con los empresarios de playa nos decían hace una semana y nos reiteran ahora que el problema de base es la improvisación y los bandazos del Gobierno de España en materia de turismo", ha explicado.

Montesinos ha indicado que el Gobierno de España "se está caracterizando por esos bandazos, por esa improvisación, y eso es letal para los intereses de Andalucía y del conjunto nacional, que tiene en el turismo una de las patas clave para la reactivación de la economía".

Por estos motivos, ha considerado que "lo que tiene que hacer el Gobierno de España, planificar esa reactivación del turismo y dejarse de bandazos e improvisaciones".

"En definitiva, nuestra lealtad es con todos esos miles de Españoles que siguen sin cobrar los ERTE, con esas familias que siguen muy preocupadas porque se dedican al sector del turismo y no entienden los bandazos y la incertidumbre del Gobierno", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que este domingo, 7 de junio, Sánchez "comparece previsiblemente al término de la última reunión que va a tener con los presidentes autonómicos", por lo que desde el PP le piden que "de una vez por todas deje a un lado esta ceremonia de la confusión".

"Le pedimos transparencia y lealtad con las comunidades autónomas, le reiteramos que el estado de alarma hoy ya no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido que España siga en estado de alarma, porque como reconocen miembros del propio Gobierno, hay un plan B, como el que presentó Pablo Casado hace semanas en las Cortes Generales", ha afirmado.

Montesinos ha señalado que ese plan "permite con el ordenamiento jurídico vigente mantener el mando único sanitario y la limitación de movimientos si es necesario".

"El Gobierno ha demostrado que solo acierta cuando rectifica, le pedimos que escuche más al PP y que escuche menos a Bildu, los separatistas. Este es un partido de Estado, que va a seguir ejerciendo una oposición firme y responsable en defensa de todos los ciudadanos", ha concluido.