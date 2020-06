Defensa deja todo listo para reactivar la operación contra el coronavirus en 24 horas si hay un rebrote

La misión de las Fuerzas Armadas diseñada para apoyar a las autoridades civiles en la lucha contra la pandemia del coronavirus concluirá el próximo 27 de febrero. Lo hará coincidiendo con el punto y final del estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero todo quedará preparado para que pueda volver a activarse en cuestión de 24 ó 48 horas en el caso de que se produzca un rebrote de la enfermedad.

Así lo ha explicado este lunes la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha vuelto a elogiar el trabajo que han realizado los militares españoles durante la crisis sanitaria. "Nuestras Fuerzas Armadas, en unión de toda la sociedad, han escrito una página muy importante en la historia de nuestro país. Una página de sacrificio, de dedicación, de estar con aquellos que más lo necesitan", ha destacado.

"Es muy ilustrativo y muy enriquecedor hablar con esos hombres y mujeres, no con los mandos, sino con los hombres y mujeres que estuvieran en primera línea, ayudando a los enfermos, trasladando cadáveres, haciendo transportes… Lo dije en su momento y no me cansaré de repetirlo y no me cansaré de agradecerlo. Creo que todos deberíamos tener la humildad de aprender de esos hombres y mujeres de las FAS", ha continuado.

También ha reconocido carencias. La epidemia ha puesto de manifiesto las carencias en la Sanidad militar. "Teníamos una sanidad militar preparada para hospitales y para misiones, pero no tan preparada para una pandemia como la que hemos vivido. Debemos irlo teniendo en cuenta. Nos hemos dado cuenta de la vulnerabilidad que tenemos. El número de médicos que tengamos es importante", ha dicho.

Robles ha comparecido en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para hablar tanto de la Operación Balmis, la misión interna dedicada a acabar con el coronavirus, y que homenajea con su nombre al médico militar español Francisco Javier Balmis, artífice de la primera expedición médica internacional para realizar una vacunación masiva de la viruela, tanto de las misiones militares en el exterior.

Precisamente sobre estas misiones lejos de nuestro país, ha explicado que durante el año 2019 supusieron un coste para las arcas del Ministerio de Defensa de 966,73 millones de euros, un montante ligeramente superior al del año 2018 (838 millones de euros), pero ligeramente inferior al que está previsto para este años 2020, que es de 1.180 millones de euros, aunque podría verse reducido por el repliegue de efectivos provocado por el coronavirus.