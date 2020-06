La Fiscalía oculta la identidad de los fiscales que piden archivar la causa contra Franco por el 8-M

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado ha ocultado la identidad de los fiscales que piden archivar la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, por las manifestaciones del 8-M en plena crisis del coronavirus. Una causa que investiga la titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel.

En el escrito de 23 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el Ministerio Público no muestra los nombres de los fiscales que han elaborado el escrito de petición de archivo del caso y la página de las firmas aparece en blanco. Únicamente, se puede leer en el encabezado del escrito que el recurso ha sido supuestamente elaborado por la "Sección de delitos económicos". No obstante, no se precisa qué fiscales del área han participado.

Precisamente, el lunes de la semana pasada, la diputada de Vox, Macarena Olona, desveló en Es la Mañana de Federico que el número dos de Delgado, el secretario general técnico de la Fiscalía General, Álvaro García Ortiz, estaría elaborando el escrito de alegaciones saltándose al fiscal natural designado para la causa. Un escrito de Fiscalía en el que se solicitaría el archivo de la investigación.

Según Olona, la Fiscalía estaría buscando a un fiscal para firmar el escrito elaborado por el secretario general técnico y así intentar dar carpetazo a la investigación que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez y en la que ya está imputado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un posible delito de prevaricación.

Recordamos que Álvaro García Ortiz, la mano derecha de Delgado en la Fiscalía General, fue fiscal del caso Prestige, fiscal delegado de Medio Ambiente en Galicia, expresidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y habitual de los mítines y actos de partido del PSOE en Galicia.

Tras ser público el escrito de la Fiscalía Provincial de Madrid este lunes pidiendo el archivo de las investigaciones abiertas a José Manuel Franco y la denuncia realizada por la diputada de Vox aumentan las sospechas sobre la autoría del escrito del documento. Cabe destacar que es habitual que cuando se distribuye un escrito de la Fiscalía, dicho documento aparezca firmado por los representantes del Ministerio Público que lo han elaborado.

El escrito de la Fiscalía sobre el 8-M.

Según la Fiscalía, Franco no prevaricó

En dicho escrito, la Fiscalía rechaza con contundencia las acusaciones contra el delgado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco. Sobre el delito de prevaricación administrativa el recuso explica que "en primer lugar" debe concretarse cuál es el hecho que se considera prevaricador y añade que "sin embargo, en el auto objeto de apelación no parece identificarse con claridad la resolución emitida por el investigado cuya ilegalidad haya que valorar". Es más, pone de manifiesto que resulta "palmario" que el mero hecho de recibir comunicación acerca de la futura celebración de una manifestación, "en ningún caso resultará subsumible en el artículo 404 CP, pues recibir comunicación no equivale a dictar resolución".

También recuerda que el delito de prevaricación exige que la resolución "resulte no sólo ilícita, sino también arbitraria" y por ello precisa que el Delegado del Gobierno, además de no dictar ninguna resolución, tampoco se le puede acusar de haber tenido un comportamiento arbitrario "en tanto que no ha realizado actuación ni omisión que vulnere el ordenamiento jurídico en aras de la prevalencia de su exclusiva voluntad personal".