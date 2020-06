Illa "no conoce" el informe del forense del 8-M pero defiende que "se tomaron las medidas adecuadas"

El ministro del Sanidad parecía hoy molesto al ser preguntado por el informe del forense del 8-M que sentencia que tanto el ministro de Sanidad como el director del CCAES, Fernando Simón subestimaron la magnitud de la pandemia porque "la hecatombe se veía venir". Un informe que Salvador Illa ha dicho desconocer pese a que ha discrepado ampliamente del contenido del mismo.

"Sobre el informe del forense del 8-M, no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso ni voy a entrar a valorar un informe que no conozco pero sí le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor Fernando Simón, que ha hecho un trabajo magnífico al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias".

Sin embargo, el titular del ramo sí entró en el fondo de la acusación sobre los supuestos errores que pudieron cometer Illa y Simón, cuyo recorrido penal se dirime en sede judicial: "quiero recordar que España en ése momento estaba en fase de contención, no de mitigación. No había evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro país. Habría evidencia de transmisión localizada y se tomaron las medidas adecuadas con la información disponible en aquel momento y perfectamente alineadas conforme a las recomendaciones de los índices internacionales".

Un informe solicitado por la juez Carmen Rodríguez Medel que investiga las actuaciones del Gobierno al permitir la manifestación feminista del 8-M que ha pedido archivar la Fiscalía General del Estado en un ejercicio de "independencia", según la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero: "La Fiscalía actúa con total autonomía con independencia, en el desarrollo de sus funciones, sin otro interés que la aplicación estricta de la ley y la defensa del interés general, y además no tengo ninguna duda" que las actuaciones de la Fiscal Dolores Delgado, ex ministra de Justicia de Pedro Sanchez, ex compañera por tanto de Montero en el gabinete de ministros, y de quien dice la portavoz que "no se puede poner en ningún momento en cuestión su independencia y su capacidad profesional, esto es lo que el Gobierno reconoce".