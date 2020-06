El Institut Sobiranies es el nuevo artefacto político de la izquierda catalana separatista y antisistema, una suerte de think tank impulsado por Jaume Roures que aglutina en un espacio común a dirigentes de la versión catalana de Podemos y de la CUP. Xavier Domènech, el ex diputado y ex líder de En Comú Podem, y Quim Arrufat, exdiputado autonómico de la CUP son los rostros más visibles del proyecto, presentado el sábado pasado en TV3.

Junto a ellos se integran en el instituto personajes como David Fernández, el cupero que se abrazó a Artur Mas y conocido en Cataluña como el guía del terrorista Otegi, Benet Salellas, Gemma Usabart, que fuera fundadora de Podemos en Cataluña, la "colauita" Gala Pin, Gerardo Pisarello y la prófuga Anna Gabriel.

El grupo, según su manifiesto fundacional, da por amortizado el proceso separatista y pretende abrir una nueva fase en la política catalana desde el espacio del "catalanismo popular y de izquierdas". Apuntan además que "no hay lucha social ni política si no es al mismo tiempo lucha cultural y de producción de pensamiento y ponemos nuestro propio grano de arena al servicio de las clases populares de nuestro país, ya que sólo podemos confiar en el futuro si somos capaces de construirlo con nuestras propias manos".

El propietario de Mediaset, Jaume Roures, es, según apunta el digital Crónica Global, quien está detrás del grupo, cuyo objetivo sería establecer una alternativa de izquierdas a ERC a través de la suma de los "comunes" y los cuperos, así como decantar definitivamente a los podemistas catalanes hacia el separatismo. La aparición de esta plataforma ha sido acogida con gran alborozo por Junts per Catalunya (JxCat), puesto que consideran que puede perjudicar electoralmente a ERC.