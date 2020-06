Un Iglesias enloquecido trata de quitarse los muertos de encima por su negligencia en las residencias

El Mundo

"El forense desarma a Illa y Simón: 'La hecatombe se veía venir'", según un informe médico sobre el 8-M. El regreso del procés marca la vuelta a la vieja normalidad. "Trapero, de rebelión a sedición o desobediencia".

Dice el editorial que "si en su indisimulado afán por controlar la Justicia no hubiese presumido Sánchez en la radio pública del control que el gobierno está dispuesto a ejercer sobre la Fiscalía, quizá las iniciativas tomadas por el Ministerio Fiscal no habrían alarmado tanto a la opinión pública". Tampoco esperábamos otra cosa de Dolores Delgado, Rosell. Es obvio que sus maniobras "están destinadas a hacer de correa de transmisión, poniendo la institución al servicio de los intereses del Gobierno de coalición y de sus aliados secesionistas". Otra vieja normalidad.

Rafa Latorre no olvida cómo envió el Gobierno al personal sanitario a actuar como kamikaces contra el virus sin facilitarles protección. "Pero al parecer nadie ha de pagar por ello. Ni por tantos otros desastres evitables". "En la insistencia con la que el gobierno y sus extremidades demuestran la judicialización de la política como un mal antidemocrático late el espíritu mafioso uno di noi. Al fin y al cabo, Sánchez es un presidente erigido sobre una sentencia judicial, cuyo vicepresidente criminaliza cuando se le antoja a gobiernos autonómicos y cargos electos que no han sido imputados". ¿Qué teme Iglesias? ¿Acabar en prisión por su negligencia?

El País

El País se suma al golpe al Estado en todos sus frentes. "El ministerio público pide al archivo de la causa por el 8-M". Aclarar que el ministerio público es una tía que garantiza el éxito de los burdeles de información vaginal, no hay que olvidarlo. Curiosamente, esconde el periódico el informa de los forenses. "El forense señala a miembros del Gobierno" por el 8-M. Vamos, que el Gobierno envió a la gente a infectarse por motivos políticos.

Los titulares sobre las residencias de Madrid empiezan a ser causa de querellas criminales. "Madrid envió cuatro correos a las residencias con órdenes de exclusión. A los mayores de 75 años no los cogen alegando problemas para intubar, dijo una directora". Habrá que recordar los hospitales con pacientes tirados por los suelos por la falta de previsión del Gobierno central, que no era capaz de comprar ni mascarillas, ahora obligatorias, ni respiradores. ¿Y qué hacía el mando único encargado de las residencias, Pablo Iglesias? Lo único que sabe, sembrar cizaña.

Raquel Peláez utiliza a Sabina para esparcir basura sobre Madrid. "El que se queda en Madrid hasta el final, corre el riesgo de morir indignamente, como los 6.000 ancianos que han perecido abandonados en residencias en los últimos meses". A ver si alguna vez nos dicen el número de muertos por la negligencia criminal del Gobierno el 8-M.

"Casado llama a sus barones a no dejarse 'engañar' por las acusaciones de 'crispación'. "El líder popular niega que la oposición que ejerce sea "bronca y desagradable". Hombre, comparado con el vicepresidente del Gobierno, Casado y los suyos son ositos de peluche.

ABC

"Delgado impone a la Fiscalía del Estado servir al Gobierno". Dice el editorial que Dolores Delgado "se ha convertido en una simple marioneta ejecutora de decisiones políticas que justifiquen el cambio de régimen promovido por el PSOE y Podemos". Como si alguna vez hubiera sido otra cosa. "Es evidente que Sánchez, como escudero dependiente de Iglesias, pretende construir una Fiscalía patriótica y sumisa (…) Sánchez terminará imponiendo la inmunidad absoluta de la izquierda. Al tiempo. Sánchez e Iglesias solo encarnan una cosa, un atraco al Estado sin límites".

La Frase del Día destaca al Iglesias desatado y enloquecido. "Lo ocurrido en Madrid es un escándalo, si no un crimen". Pablo, no sobreactúes, que estás hablando de muertos. Además, como explica ABC, Iglesias "integra el mando único del Gobierno para esta competencia", y para sacudirse su responsabilidad, hace oídos sordos a los mensajes de algunos de "no crispar o enloquecer más el debate político en plena pandemia". "El ataque feroz de Iglesias no se quedará en aire catódico. Ayuso amenaza con querellarse". A ver si es verdad. "Lo que trata de tapar Iglesias es su propia responsabilidad y su incapacidad para gestionar los servicios sociales". Como si a Iglesias le importaran los servicios sociales, él está a lo suyo, a insultar, a guerrear, a envenenar.

La Razón

"La verdad sobre las muertes en residencias. Madrid registra un 32% de fallecidos frente a 85% de Aragón y Extremadura".

Abel Hernández pone el dedo en la llaga de Iglesias. "El vicepresidente del Gobierno, que tenía y tiene aún el mando único sobre las residencias de los mayores, quiere quitarse ahora los muertos de encima y cargárselos al gobierno de la Comunidad, coreado por los medios del régimen, empeñados en cortar las alas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso". El primero de los medios, La Sexta, de Atresmedia, la misma empresa de La Razón.

Abel aconseja a Ayuso que adelante elecciones. "Las ambiciones, los odios y los rencores están desatados. Díaz Ayuso, cada vez más consolidada, en contra de lo que pregonan sus encarnizados adversarios a sueldo, es consciente de que así no se puede seguir y sabe que, si no mienten los sondeos, tiene en sus manos una victoria holgada. No es asunto baladí. De la batalla de Madrid depende en gran manera del rumbo político de España". Puf, qué responsabilidad, Ayuso. Tienes en tus manos nada menos que el futuro de todo el país. Pues a dar la talla.