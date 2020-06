Ayuso acusa a Podemos de buscar "carne política" con las residencias e insiste en que no hubo "orden política"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Podemos de buscar "carne política" con lo sucedido en las residencias de mayores de la Comunidad y ha insistido en que no hubo "orden pública política" para no derivar a los residentes enfermos de coronavirus a hospitales.

En respuesta a la pregunta parlamentaria de la portavoz de Podemos, Isa Serra, en el Pleno de la Asamblea, la dirigente madrileña ha hecho hincapié en que cuando Italia "ya estaba arrojando datos preocupantes de número de fallecidos" en la Asamblea se debatía acerca de "feminismo".

"Hay una cosa que usted no puede negar y es que Madrid movió a España y que la actuación de este Gobierno hizo despertar al resto del país. Hemos sido un modelo en competencia y algún día se sabrá y habrá cálculos sobre cuántas vidas se han salvado", ha trasladado.

Ayuso ha reconocido que "todos" actuaron tarde, "empezando por el Gobierno de España", porque en esas fechas claves nos estaban ahogando "en sus marcos mentales, en sus trampas". Para la presidenta, "por pudor", todos deberían reflexionar un poco más sobre lo ocurrido.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha puesto en duda que la preocupación de Podemos sean los ancianos "y no hacer otra vez carne política de lo que siempre hacen, intentando una y otra vez hacer circos para acosar al adversario".

"¿Qué interés puede tener un partido cuando ni siquiera es un poquito crítico y le pide al responsable del mando único qué hizo durante esas fechas? ¿Qué credibilidad pueden tener cuando el único mando sanitario no hizo absolutamente nada?", le ha preguntado.

Así, ha lanzado que no tiene mucha confianza en una formación que "ha despreciado el voto de los mayores" o ha intentado traer la eutanasia "a los parlamentos por la vía de urgencia en una de las leyes más agresivas que se conoce".

En este punto, ha criticado que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no haya tenido ningún "gesto humano". "Nadie murió solo en esta comunidad y a todas las personas que han fallecido se les ha tratado con absoluto respeto y dignidad", ha lanzado.

En este punto, ha asegurado que "no ha habido ni una sola orden pública política que haya decidido traslados o no, ha habido más de 10.000, ya hemos llegado a los 10.600, traslados". "No mientan, claro que ha habido traslados", ha lanzado.

Para Ayuso, "en esas noches de infierno cuando se estaban muriendo hasta 500 personas en la Comunidad, con una alta carga viral en los hospitales, muchos criterios, siempre sanitarios, decidían o no si esas personas era mejor que se quedaran en casa que ir a una residencia o a un hospital donde a lo mejor no podían ser atendidos por la tensión" que se vivía entonces. En este punto, ha desvelado que el 32 por ciento de los pacientes del Hospital de La Paz eran de residencias.

Por su parte, Serra ha sostenido que están "estupefactos" con los protocolos que se han conocido sobre derivaciones. Así, ha hecho hincapié en que se aprobaron cuatro "distintos" que se enviaron a residencias y hospitales en los que "se excluía a las personas enfermas de covid-19 en función de su grado de dependencia". Según Serra, "el 80 por ciento de las personas que murieron en residencias no fueron trasladadas a los hospitales".

"¿Pueden explicarnos por qué las vidas de las personas dependientes valen menos que las del resto de los ciudadanos? ¿Cómo es posible que ustedes y no un médico decidieran que esas vidas no valían igual que el resto?", ha preguntado.

Serra ha espetado que "cuando salieron a la luz estos protocolos en vez de abrir una investigación interna, de asumir responsabilidades, de pedir perdón, lo que han hecho es mentir".

Acusa a Pablo Iglesias

Isabel Díaz Ayuso ha sostenido que Más Madrid no quiere "conocer la verdad" de la gestión del coronavirus sino el "escarnio político una y otra vez". Ayuso ha recordado que el 19 de marzo "ya se creó el mando único por parte del señor (Pablo) Iglesias", que les decía que les iba a ayudar pero que "nunca tuvo una estrategia para nadie".

En respuesta a la pregunta del portavoz de esta formación en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, en el Pleno, ha incidido en que "solos han fallecido todos los enfermos de coronavirus, fueran mayores o jóvenes", porque se ha vivido "un virus altamente contagioso, que ha evitado en muchos casos traslados a hospitales y en muchos casos visitas a las personas que estaban hospitalizadas".

"Madrid ha peleado por la vida en todo momento, hemos vivido situaciones de guerra, que ustedes no sé si llegan a comprender. De guerra, de colapso, de incertidumbre, de falta de material, de falta de ayuda por parte del Gobierno de España", ha lanzado, al tiempo que ha criticado que las formaciones de izquierda tapen "a los suyos".

Así, ha sostenido que pese a que lo vayan a tratar sin sensibilidad, ella lo que va a hacer en todo momento es "dar las cifras de todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid". En este sentido, ha desgranado que el 19 de marzo "ya se creó el mando único por parte del señor (Pablo) Iglesias", que les decía que les iba a ayudar pero que "nunca tuvo una estrategia para nadie". Además, ha contado que el 20 de marzo los voluntarios de Protección Civil ya estaban coordinando el reparto de material.

En este punto de su intervención, ha sacado un largo papel de cosas que la oposición "no quiere reconocer". "Esto que ven aquí, esto que ven aquí, esto que ven aquí... todo esto, 501 residencias de mayores, 161 de discapacidad y 81 de religiosas, que también tienen derecho a la vida aunque no les importe. Todo esto son residencias de mayores atendidas, donde hemos llevado material de autoprotección, que hemos visitado, traslados que hemos realizado", ha espetado.

En la fase 2, ha desgranado que van a permitir "con muchos protocolos y con limitaciones" las visitas a estas residencias. "Vamos a seguir ayudándoles a trabajar, vamos a contratar nuevos geriatras, el Hospital de Valdebebas o un plan de contingencia para los hospitales", ha dicho.

"Estamos actuando hacia futuro buscando soluciones, estando con los que peor lo pasan, y no todo el día predicando por las televisiones y tapando a los suyos, echando gasolina sobre unos pocos. Insisto, las medias verdades son lo más peligroso que hay y ustedes no quieren conocer la verdad sino el escarnio político una y otra vez. Es algo verdaderamente lamentable", ha afirmado.

Investigación interna

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una "investigación interna" por la situación en las residencias de mayores derivada de la crisis del coronavirus y se ha mostrado abierta a que se produzca una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar lo ocurrido.

Así lo ha indicado Ayuso en el Pleno de la Asamblea, en respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, sobre cuántos enfermos de covid-19 mayores de 70 años han sido ingresados en UCI desde el 1 de marzo, a lo que ha contestado que un total de 921.

Fuentes del Gobierno regional han detallado a Europa Press que la presidenta va a pedir un informe por escrito a cada Dirección General de las tres consejerías del mando único sobre todo lo que hicieron (Sanidad, Políticas Sociales y Justicia). Estas mismas fuentes han desvelado que los documentos que la presidenta ha mostrado en el Pleno son parte de la información sobre las residencias que se va a analizar.

Además, han recordado que la dirigente madrileña avanzó hace un mes, cuando le preguntaron si habría ceses por la gestión de estos centros, que, tras pasar la crisis, se iban a estudiar las actuaciones y, si se detectaban "negligencias", se tomarían medidas.

En su intervención, la dirigente autonómica ha reconocido que este es un "drama" que se ha producido en Madrid, en todas las comunidades autónomas y en otros países y cree que los políticos no deberían "jugar a ser médicos". Ha defendido que se han producido más de 10.000 trasladados de usuarios de residencias a hospitales y ha reconocido que es un virus "letal" para las personas mayores pero que la Comunidad de Madrid, en proporción con otras regiones, ha tenido menos fallecidos en residencias.

"Esto ha ocurrido en Canadá, en Francia, en Noruega... ¿Hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. Que haya una investigación interna dentro de la Comunidad, por supuesto que también. Si queremos analizar qué ha pasado y cómo reforzar las residencias para un futuro, estaremos ahí", ha aseverado.

No estarán, ha proseguido, en afirmaciones que señalen que a los españoles "se les ha dejado morir" ni que ha habido "criterios públicos y privados". "Se ha peleado por cada vida y en cada momento", ha reiterado.