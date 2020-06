El PP expresa su "respeto" por la decisión de la juez Medel mientras que Vox anuncia un recurso

Tras conocerse la noticia de que la magistrada Carmen Rodríguez-Medel archivaba la investigación del 8-M al considerar que no hay indicios suficientes de la comisión de un delito de prevaricación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, Partido Popular y Vox han reaccionado de manera diferente.

Por un lado, los populares muestran su "respeto a las decisiones judiciales", aunque avisan de que "exigirán responsabilidades políticas", mientras que Vox va más allá y presentará en los próximos días un recurso contra la decisión de la juez Medel.

Fuentes del partido de Santiago Abascal avanzan a Libertad Digital esta medida y explican que los servicios jurídicos del partido ya trabajan en los argumentos para tenerlos listos la próxima semana y lograr que la instrucción pueda seguir adelante.

El partido adopta la decisión tras haberse personado como acusación popular en la causa y haber solicitado el retraso en las declaraciones del imputado, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, y los testigos, sin éxito. Según ha podido saber este periódico, en el escrito de acusación que iban a presentar, el departamento jurídico estudiaba la posibilidad de ampliar los delitos por los que estaba siendo investigado Franco, además del de prevaricación.

"Las manifestaciones del 8M no se debieron celebrar"

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, explicaba este viernes que en su formación "siempre respetan todas las decisiones judiciales sin matices porque creemos en la separación de poderes y en el Estado de Derecho".

Eso sí, avisaba de que "respetar las decisiones judiciales es compatible con exigir responsabilidades políticas al Gobierno de España", ya que en el partido de Pablo Casado consideran que "las manifestaciones del 8M no se debieron celebrar nunca". "El problema no es el feminismo, el problema es que el Gobierno no debió convocarlas ya que tenía información" para no hacerlo, ha recordado el diputado popular citando "informes y alertas de la Unión Europea".

En el plano político, los populares continúan exigiendo la celebración de una comisión de investigación en las Cortes. "Si Sánchez o Iglesias la impiden, quedarán retratados", ha explicado tras mantener un encuentro con jóvenes empresarios en Málaga.

En la misma línea que los populares se manifestaba Ciudadanos, cuyo portavoz adjunto, Edmundo Bal, manifestaba su "respeto absoluto" a las decisiones de la juez, informa Mariano Alonso.

Bal subrayaba que "respeto antes, y respeto ahora, y respeto mañana. ¿Qué pasa, que a lo mejor ahora determinados grupos parlamentarios pensarán que antes esa juez malvada se ha convertido en una jueza bondadosa, buena, por el hecho de que antes mantenía la causa en instrucción y ahora ha dictado el auto de sobreseimiento? No, esa señora lo que hacía era ejercer su función con independencia" concluía.